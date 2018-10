Nyt om hypnose og hjerneskader

STØVRING: Kan hypnose anvendes til rehabilitering af mennesker, som er ramt af hjerneskade? Og kan hypnose forbedre arbejdshukommelsen?

Det er bar et par af de spørgsmål, psykolog og phd. adjunkt i kognitiv neurovidenskab og neuropsykologi ved Aalborg Universitet, Jonas Kristoffer Lindeløv, vil tage under behandling, når han onsdag 10. oktober holder foredrag om "Hypnose og hjerneskade" på Mastruplund i Støvring.

Siden 1974 har der været gennemført en række mindre eksperimenter med at bruge hypnose til rehabilitering efter hjerneskade, og senest har hypnose været brugt i to eksperimenter til at overbevise raske deltagere om, at de har en hjerneskade.

I sit foredrag i Støvring vil Jonas Kristoffer Lindeløv vil fortælle om den seneste forskning inden for hypnose og hjerneskade.

Han har selv gennemført det hidtil største eksperiment på området og opnået gode resultater, hvad der bl. a. også har indbragt ham et eliteforskerlegat og en million kroner fra Trygfonden til fortsat forskning på området.

Det er Hjerneskadeforeningen i Himmerland, der står bag foredragsaftenen på Mastruplund, men alle interesserede er i øvrigt velkomne.

Tilmelding kan ske på telefon 30524803 eller via mail-adressen himmerland@hjerneskadeforeningen.dk