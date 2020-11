Nyt menighedsråd klar i Øster Hornum

Næstformand i det nuværende menighedsråd, Jens Rye-Andersen, mener, det er samarbejdsproblemer med kirkens personale, der er skyld i, at de to sidste præster de senere år har sagt deres stillinger op i Øster Hornum efter henholdsvis knap fire år og godt to år. Det er dog ikke en opfattelse, de øvrige fem medlemmer af det nuværende menighedsråd er enige i. Alle seks har af forskellige grunde valgt ikke at genopstille. Foto: Henrik Louis HENRIK LOUIS