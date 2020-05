Nyt liv på vej til Rold Gammel Kro

ROLD: Fotograf, iværksætter, elektriker Jørgen Bak Rasmussen, Mediehuset Wiegaarden i Hobro, kan føje en ny titel på sit visitkort, nemlig kroejer.

Den entreprenante nordjyde har netop købt Rold Gl. Kro ved Rold Skov i Nord- jylland, som er en af landets ældste kroer.

Kroen gik konkurs i august 2018 og lukkede endeligt for a la carte-serveringer og selskaber i januar 2019.

På et tidspunkt havde tre nordjyske pædagoger planer om at købe kroen og drive den som bosted for en gruppe sårbare unge, men den handel faldt til jorden.

Drive en moderne kro

Jørgen Bak Rasmussen fortæller i en pressemed- delelse, at han ønsker at drive en moderne kro med naturen og det personlige møde i centrum.

- Jeg vil skabe et sted, hvor man kan gå, cykle, ride, skovbade og lade op i en travl hverdag. Her skal være plads til fordybelse og forkælelse, bebuder han.

Han vil tilbyde kursus- center, almindelig overnatning, restaurant og leje af festlokaler.

Først og fremmest skal der gang i kroens 26 værelser plus suiten. Det kræver en ansigtsløftning med maling og mindre reparationer.

Cirkusfortid

Kroen vil som udgangspunkt have åbent for de overnattende gæster fra tidlig morgen med morgenmad og madpakker.

I begyndelsen vil restauranten også have aftenåbent for alle.

Rold Gl. Kro forventes at åbne senest 1. august 2020.

Den blev 4. juni 1747 udråbt til Kgl. Privilegeret Kro Frederik d. 5.

Kroen har gennem tiden haft flere ejere - herunder cirkusslægten Miehe, der ejede kroen fra 1895-1918.

Ved siden af kroen ligger Cirkusmuseet, som har den eneste bevarede cirkusbygning af træ i Danmark.

Kroen har også huset et museum for Jodle Birge.