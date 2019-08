Nyt kulturblad er på gaden i Rebild

REBILD: Endelig kom den store dag: Et nyt lokalt kulturmagasin er kommet fra trykkeriet og er på vej ud i postkasserne hos borgerne i Rebild Kommune.

Det er græsrødder i den nydannede forening KulturenRebild, der står bag udgivelsen.

Den afløser det tidligere "Kulturen", som imidlertid mistede en stor del af sit økonomiske grundlag, da Rebild Kommune sparede sit årlige tilskud på 100.000 kr. væk i sidste års budgetforlig.

Det vakte bestyrtelse hos mange lokale kulturaktører, men i løbet af kort tid trådte Rebild Rotary til sammen med Inner Wheel og Støvring Gymnasium og samlede 105.000 kr. ind, så bladet kunne reddes.

Det nye magasin har dog fået nyt navn: "derudad".

- Vi har dels arvet det gamle kulturblad, dels puttet noget nyt ind. Det bliver faktisk en ny start, hvor vi også inviterer sport, erhverv, mad og natur ind, forklarer Helle Jørgensen fra bestyrelsen i KulturenRebild.

I det første nummer af "derudad" kan man for eksempel læse om et nyt samarbejde mellem Guldbæk Vingård og restaurant Røverstuen i Rebild, som bruger afdankede vinstokke fra Guldbæk til at ryge fisk over.

Bladet er denne gang på 32 sider og udkommer i 16.000 eksemplarer, som husstandsomdeles i Rebild Kommune.

- Men jeg vurderer, at vi allerede næste gang skal udvide sidetallet, siger Helle Jørgensen.

Henrik Bugge Mortensen, som også er med i bestyrelsen af KulturenRebild, står for redigering og tekst, mens Bodil Tejg Krunderup har layoutet.

Modellen er, at foreninger og andre kulturaktører melder sig ind og giver et bidrag til den fælles formidling af kulturelle arrangementer i kommunen.

KulturenRebild driver også tre digitale platforme, nemlig kulturen.net, himmerlandsbilletten.dk samt KulturenRebild på Facebook.

Bestyrelsen i KulturenRebild repræsenterer et bredt udsnit af lokale aktører: Bogby 9520, Stubhuset, Rebild Provsti, Tango Skørping, Skørping Musikstation, Østhimmerlands Folkeuniversitet og Kig Ind i Nørager.