Nyt købmandspar ser tilbage på et godt år

SULDRUP/HAVERSLEV: For et år siden overtog ægteparret Tine Vejrum Terp og Christian Rick Vestergaard Spar Købmanden i Suldrup og Haverslev.

Og købmandsparret ser med glæde tilbage på et godt første år.

- Vi er meget glade for den modtagelse, vi har fået i begge byer og lokalsamfund, lyder det samstemmende.

Parret har tidligere drevet syv Shell-stationer forskellige steder i Himmerland, men har aldrig prøvet at stå i spidsen for en dagligvarebutik.

Lige indtil muligheden opstod for at overtage butikkerne i Suldrup og Haverslev.

Prøve sig lidt frem

- Det har været nyt for os, og vi har måtte prøve os lidt frem, og har da også betalt nogle lærepenge.

- Men heldigvis har vi et fantastisk personale, som vi har kunnet læne os meget op ad.

- Deres viden og erfaring har været uundværlig, fortæller Tine Vejrum Terp.

Noget af det, der har overrasket købmandsparret mest, er, hvor tæt man kommer på menneskene i byerne og i lokalsamfundet.

- Vi følte os hurtigt som kendte ansigter, og at vi også selv kender de fleste i byerne.

- Men det er vildt hyggeligt, og viser også, hvor godt kunderne har taget imod os.

- Kunderne er fantastisk søde, og vi har følt os meget velkomne. Det er vi selvsagt glade for, fortæller Christian Rick Vestergaard, der primært tager sig af butikken i Haverslev, mens Tine passer Suldrup-butikken.

Fra værktøj til vaganervarer

Siden parret overtog butikkerne, har de to prøvet at gøre dem lysere, mere indbydende og at udvide varesortimentet.

- Vi vil så gerne, at folk handler lokalt.

.- Derfor har vi udvidet sortimentet med alt fra diverse værktøj til glutenfrie- og veganerprodukter.

- Så nu råder vi over et fuldt sortiment for en butik som vores, fortæller Tine Vejrup Terp.

Men både hun og gemalen indrømmer gerne, at det kræver rigtig mange arbejdstimer at drive to købmandsbutikker.

- Ja, inderst inde havde vi nok troet, at vi kunne holde en smule mere fri.

Det bliver til mange timer. Men vi nyder det, forsikrer de begge.