Nyt købmandspar i Suldrup og Haverslev

SULDRUP/HAVERSLEV: Ægteparret Tine Vejrum Terp og Christian Rick Vestergaard er nyt købmandspar i spidsen for Spar Købmanden i Suldrup og Haverslev. De overtog de to butikker den 1. juni.

Parret har i mange år drevet syv Shell-stationer i Himmerland, men efter at de blev solgt i 2016, har de været på udkig efter et nyt eventyr. Her var Spar-butikkerne i Suldrup og Haverslev lige det, de ledte efter.

- Siden vi solgte Shell-stationerne har Christian i en lang periode fortsat med at arbejde hos Circle K, som købte stationerne, mens jeg blandt andet har taget en lederuddannelse, men vi har aldrig været i tvivl om, at vi ville starte noget nyt sammen, fortæller Tine.

- At det så blev købmandsbutikkerne i Suldrup og Haverslev er lidt tilfældigt, men absolut et valg, vi er rigtig glade for. Det føles helt rigtigt.

- At overtage to velfungerende købmandsbutikker handler meget om tillid, og her har vi haft et godt samarbejde og god sparring med Dagrofa, der står bag Spar-butikkerne, fortæller Tine, der til dagligt mest kommer til at være i butikken i Suldrup, mens Christian vil være i butikken i Haverslev.

- Jeg har de sidste mange år været hos henholdsvis Shell og Circle K i Haverslev, så jeg kender mange i byen og i området, fortæller Christian, der sammen med Tine er glad for den modtagelse, de har fået i begge butikker.

- Vi er blevet taget fantastik godt i mod. Kunderne har været rigtig søde, har lykønsket os og budt os velkommen. Det har været en dejlig måde, at starte på, fortæller Christian.

Parret indrømmer dog også, at der er meget at lære, når man pludselig har to store købmandsbutikker og ansvar for godt 45 medarbejdere.

- Ja, der er meget nyt, men det er spændende og vi skal nok lære det hele. Vi har jo heldigvis erfaring med at drive butik og have ansatte, hvor vi i øvrigt har overtaget nogle engagerede og dygtige medarbejdere, mange af dem med en del års erfaring i butikken, så det er selvfølgelig også en kæmpe hjælp, fortæller Tine, der glæder sig til, at præsenterer lidt nye tiltag i butikkerne.

- Det er et par fantastiske butikker, vi har overtaget, der blandt andet også har rigtig meget mad-ud-af-huset, herunder skolemad og mad til ældre. Der er en god slagterafdeling, vi har et godt samarbejde med Nørager Bageri om lækkert kvalitetsbrød, vi har pakkepost og vi bringer varer ud til kunder, for bare at nævne lidt af det. Alligevel kommer vi jo nok til at gøre tingene lidt på vores måde, hvor vi blandt andet vil gøre meget ud af inspirere kunderne, været synlige både i butikken og i nærmiljøet, og så er vi meget begge meget udadvendte, hvilket jeg er sikker på, også vil kunne mærkes, slutter Tine.

Tine og Christian bor privat i Støvring, og har sammen børnene Peter på 18 år og Caroline på 21 år.