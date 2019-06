Nyt i sommerlandet - drikketrug i Øster Hurup

ØSTER HURUP: Det er vigtig at drikke væske i varmen, og vand er nok den bedste løsning.

Det mener formanden for Øster Hurup Vandværk, Jan Andersen, så derfor er der nu sat ”drikketrug” op 3 steder i byen.

Sommerbyen Øster Hurup er klar til sommeren, og Øster Hurup vandværk leverer vand i sommervarmen. 3 steder er det muligt at få en sluk vand eller få fyldt sin drikkedunk op: - På cykel rastepladsen mellem Als & Øster Hurup. - På bytorvet midt i byen foran tårnet og - foran turistkontoret på vej mod havnen.

Mange kender måske vandposten fra skolegården eller andre sted. Vi er glad for at kunne tilbyde, alle muligheden for at smage vores gode drikkevand. Rent drikkevand er vigtigt og i Øster Hurup vandværk har Det Gode Vand. Vandposterne er populære i sommervarmen, vandet i vandposten er kold og smager dejlig.

- Vi håber på en god varm sommer, til glæde for alle, siger Jan Andersen.