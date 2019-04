Nyt ansigt i Jutlander Bank Skørping

SKØRPING: 38-årige Janni Rønnest Andersen er ansat som ny privatkunderådgiver i Jutlander Banks afdeling i Skørping, og glæder sig til at rådgive bankkunderne i Skørping og omegn, hvor hun også selv bor.

- Jeg har bevidst valgt, at jeg ville arbejde i det område, hvor jeg selv bor, fordi jeg mener, det er klart til kundernes fordel, at jeg som privatkunderådgiver har en indsigt i lokalområdet. Det gør det nemmere for banken og for mig som rådgiver at opfylde de drømme, som kunderne går rundt med, siger Janni Rønnest Andersen, der bor i Gl. Skørping og i alt har 18 års erfaring som privatkunderådgiver – senest hos Jyske Bank i Aalborg.

Det var også Jutlander Banks støtte til lokalområderne, der var medvirkende til, at hun søgte jobbet.

- Jeg kan godt kan lide at arbejde for en bank, hvor overskuddet blandt andet går til lokale foreninger. Det, synes jeg, er en rigtig god ide, så man på den måde driver bank, men samtidig også giver noget af det tilbage igen, siger hun med henvisning til, at Jutlander Bank er ejet af to fonde, der tilsammen modtager to tredjedele af bankens aktieudbytte, som de kan udbetale til velgørende formål i lokalområdet.

Selv har hun tre børn med sin mand Christian og bor på et nedlagt landbrug i Gl. Skørping på ti hektar jord, hvor parret selv har bygget stuehus og passer en stor køkkenhave.

Hun ved derfor også fra sit eget privatliv, hvor vigtigt det er at have en god privatkunderådgiver, hvis ens drømme skal gå i opfyldelse.

Den indsigt har gjort hende bedre til at varetage jobbet som privatkunderådgiver, mener hun.

- Mine kunder kan spejle sig i mig, fordi jeg rådgiver nogle, som er i samme situation, som jeg selv har været i. Jeg har selv prøvet tingene og kan derfor give det videre til andre, lyder det fra Janni, der er udlært i Danske Bank. Hun er gift med Christian og har tre små børn, som meget af fritiden går med. Hvis der er ledig plads i kalenderen, kan hun godt lide at spille badminton i den lokale hal – ellers holder hun af at nyde roen og de muligheder, man har ude på landet for at koble af.