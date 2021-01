Nystiftet forening vil gøre Rebild vildere

De fleste vil nok sige, at der er masser af vild natur i Rebild Kommune, men sådan forholder det sig ikke, hvis man spørger Kersten Bonnen, der netop er blevet formand i en helt ny forening med navnet ”Vild med Rebild”.

- Vi har ganske vist en meget stor skov i kommunen, men kigger vi på de mange små byer, så ligger mange hen som naturløse øer i store omgivende landbrugsarealer, fastslår Kersten Bonnen, der også er bestyrelsesmedlem i kommunens Landsbyråd.

- Det har vi forsøgt at ændre på gennem de seneste tre år via det såkaldte naturfællesskab i landsbyerne. Og det er det arbejde, som vi nu formaliserer gennem stiftelsen af foreningen Vild med Rebild, som blev en realitet ved en virtuel generalforsamling i årets første uge.

Små lommer med natur

Den nye forening har til formål at skabe fællesskab omkring en rigere natur i Rebild kommune.

- Det gør vi ved at opfordre de små samfund i landskabet til at identificere fælles arealer eller private arealer, hvor man med fordel kan etablere vild natur. Det er allerede sket i en række landsbyer som eksempelvis Askildrup, som har fået mange små lommer med mere natur i form af blomsterenge og insekthoteller til glæde for vilde planter, insekter og dyreliv. Det gælder mangfoldighed frem for noget, der er klippet som en græsrabat.

- Det griber om sig, fastslår Kersten Bonnen med begejstring.

- Vi oplever nemlig, at både foreninger, private og landmænd stiller små jordlodder til rådighed for at skabe mere vild natur. Vores mål er, at disse arealer kan disponeres i mindst tre år og gerne længere, så naturen får lov til at udvikle sig på egne præmisser.

Budget på en million

Med den nye forening er ambitionerne sat gevaldigt i vejret. Der arbejdes med en 3-årig plan, hvor man satser på at tilvejebringe i omegnen af én million kroner om året til projektet.

Budgettet indeholder dels en ansat koordinator for projektet, men også midler til aktiviteter, synlighed og etablering af nye arealer med vild natur. Midlerne er allerede delvist skaffet gennem LAG-midler, tilskud fra Landsbyrådet og Rebild Kommune. Flere ansøgninger er undervejs, således at budgettet kan udfoldes fuldt ud. Lykkes det, bliver projektet formentlig landets største borgerstyrede naturprojekt, som den nyvalgte formand udtrykker det.

- Vi arbejder efter en 3-spors plan, som omfatter ledelse af lige nu 11 delprojekter inden for natur og naturformidling. Dernæst gælder det nye og flere arealer til mere vild natur og endelig: at koble synlighed og aktiviteter på projektet, fastslår Kersten Bonnen.

- Rebild kommune har taget rigtigt godt imod projektet, og det er tydeligt, at man som grøn kommune ser både perspektiver og muligheder i vort projekt, understreger Kersten Bonnen.

Mere et netværk

Der opkræves ikke kontingent for at være med. Det skyldes, at foreningen lige nu består af en mindre kreds af personlige medlemmer, der i stor udstrækning også udgør bestyrelsen og så, at medlemskredsen tæller en stor gruppe landsbyer, Naturfredningsforeningen, naturvejledere, Erhvervsrådet og andre foreninger som den såkaldte Rebild Øst Klynge.

Sidstnævnte er en gruppe af små landsbyer i den østlige del af kommunen, som nu er gået sammen om at skabe fælles udvikling. Derfor har den nye forening Vild med Rebild mere karakter af et netværk omkring den fælles sag med at etablere mere vild natur.

Kærligheden til det grønne ligger ikke fjernt for den nye formand. Den har altid været der, for selvom hun har en Ph.d., tog hun en tørn med eget gartneri i Sdr. Tranders ved Aalborg tilbage i 1990, dog efterfulgt af en årrække som lektor i organisation og erhvervsøkonomi på Aalborg Universitet.

I dag er hun bosiddende i den økologiske andelsforening Himmerlandsbyen i Aarestrup, hvorfra hun som nyudsprunget pensionist virkelig kan udfolde sin livslange passion for naturen, nu gennem formandskabet for Vild med Rebild.