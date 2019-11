Nyskabende elever på Støvring Gymnasium

STØVRING: Selvom de almene gymnasieelever (STX) ikke på papiret er oplagte kandidater til at vinde et innovationstrofæ foran næsen på eksempelvis handelsskoleelever (HHX) og elever fra det tekniske gymnasium (HTX), så er det ikke desto mindre det, som elever fra Støvring Gymnasium vil forsøge at opnå. Igen i år er gymnasiet nemlig repræsenteret i Regionsrådets innovationskonkurrence ”Nordjyske Nyskabere”, der leder efter og belønner den gode, nyskabende idé.

De to elevhold ”Safe charge” og ”Helloh” dystede i semifinalen mod 12 andre hold, der blev afholdt i Gigantium i Aalborg. ”Safe charge” er en app/indstilling til mobiltelefoner, der kan forlænge batterilevetiden, mens ”Helloh” er en sprogapp, der vil kunne hjælpe elever med at træne mundtlige sprogfærdigheder.

Helloh er finaleklar

Kun fem hold gik videre til finalen, der afholdes i Musikkens Hus den 6. december – deriblandt ”Helloh”. Det lykkes således Charlotte Håkansson og Emma Andersen, som står bag sprogappen, at vinde dommernes gunst.

Udgangspunktet for pigernes idé kommer fra deres egen gymnasiehverdag: De har begge fransk og oplever her, at det kan være svært altid at få sagt noget i hver time. Pigerne har derfor designet en app, der skal udbydes til sprogfagene på undervisningsinstitutioner. Som eksempel forbinder en fransklærer via appen sin klasse med en klasse i Frankrig. Via appen bliver eleverne parret to og to, og kan derefter bruge hinanden som en sproglig sparringspartner.

Charlotte og Emma er selvsagt meget stolte af deres finaleplads, men de er ægte jyder og dermed også forsigtigt optimistiske:

- Vi synes selv vores idé er rigtig god og brugbar, men vi har helt fra starten været i tvivl, om andre også kunne se det, fortæller pigerne.

For at sikre at konkurrencens vinderidé får de bedste muligheder for at blive ført ud i virkeligheden efter finalen, er præmien 25.000 kr. til betaling af regninger i forbindelse med det videre forløb, samt støtte fra henholdsvis ”Weltklasse reklame og pr”, ”Beierholm revisionsfirma” og ”Advokatfirmaet Vingaardshus”.

Vinderholdet får også stillet iværksætter Christoffer Baadsgaard til rådighed som mentor i et år.

Innovation på skoleskemaet

Står det til Sara Frederiksen, som er samfundsfags- og historielærer på Støvring Gymnasium, er innovation ikke blot et smart buzzword, men en meningsfuld tilgang til viden og den virkelige verden på den anden side af skolen.

Af samme grund har hun tilmeldt sit samfundsfagshold, 2.a, et rammeforsøg indenfor innovation, hvor eksamensformen blandt andet indeholder fem minutters pitch af en idé til en løsning af et samfundsfagligt problem. Forsøget er lavet af Undervisningsministeriet og vil blive evalueret ved forsøgets afslutning i 2020.

- For at kunne finde på den gode idé til løsning af en samfundsfaglig udfordring, er man nødt til først at indsamle viden om det konkrete område. I samfundsfag sker dette gennem eksempelvis statistikker, fagbøger og interviews. På den måde er der ikke noget nyt under solen i fagets undervisning. Det nye er at lade eleverne prøve kræfter med egne løsningsmodeller og det er de faktisk rigtig gode til, forklarer Sara Frederiksen.

De to ”Helloh”-piger er et godt eksempel herpå, da de begge går i 2.a. For yderligere at motivere sine elever har Sara Frederiksen været i kontakt med Rebild Kommune, og der er nu et samarbejde i støbeskeen til efter jul. Hvem ved – måske kan eleverne afhjælpe konkrete, lokale problemstillinger i det nye år.

Om innovationsfokusset er kommet for at blive i STX, og om det virker i alle fag, er endnu ikke til at få et entydigt svar på. Men selvom fremtiden for innovation i STX er usikker, er to ting sikre: På Støvring Gymnasium fortsætter de med at sende interesserede elever til innovationskonkurrencer – og lige nu holder de vejret i spænding og håber på sejr til ”Helloh”-pigerne den 6. december i Musikkens Hus.