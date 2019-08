Nye skovfræsere søges

ROLD SKOV: Er du mellem 5 og 18 år og vil du gerne lære skoven at kende som din egen bukselomme?

I så fald står en flok glade løbere og engagerede trænere fra Rold Skov Orienteringsklub efter sommerferien klar til at tage i mod dig. I første omgang ved tre introduktionsarrangementer: tirsdag 13. på Røverknoldens p-plads i Rebild, tirsdag 20. august ved klubhuset, Mosevej 9 i Skørping og tirsdag 27. august v. p-pladsen v. Rebild Nationalpark

De fem- til otte-årige kommer med på Skovfræserholdet, hvor man også skal man have sin mor eller far med.

De ni- til 12-årige kommer med på Stifinderholdet, hvor man for alvor lærer at bruge et orienteringskort, og de 12-18 årige bliver optaget blandt Ungdomsløberne, hvor man løber efter både kort og kompas og kommer ud i alle skovens afkroge.

Interesserede kan læse mere på klubbens hjemmeside www.roldskovok.dk