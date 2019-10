Nye musikalsk stjernestund

REBILD: Det var et brag af en koncert, da den unge pianist Elisabeth Holmegaard Nielsen (27 år) forleden spillede i Rebild Musikforening.

Søndag 27. oktober venter endnu en stor oplevelse, når Duo Frølund-Barfoed - klarinettisten Jonas Lyskjær Frølund og pianisten Francesco Barfoed ( begge 23 år) - giver koncert på KulturStationen, Skørping.

Trods deres unge alder, har Jonas Lyskjær Frølund og Francesco Barfoed allerede opnået stjernestatus på musikscener i ind- og udland.

De har holdt koncerter sammen, siden de i 2015 begge begyndte deres studier på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

I dag Jonas Frølund i Malmø Symfoniorkester og er 1. klarinettist i Danmarks Underholdningsorkester, sideløbende med studier i Paris og samarbejdet med Francesco Barfoed.

Francesco Barfoed er aktuelt i gang med en kandidatgrad på The Julliard School i New York. Han studerer også på Rutgers University i New Jersey, og skal med Rutgers Symphony Orchestra bl. a. være med til at opføre Rachmaninoffs 1. Klaverkoncert.

Ved koncerten i Skørping spiller Duo Frølund-Barfoed værker af Devienne, Martinú, Bernstein, Poulenc og Brahms - som en flot afslutning på Rebild Musikforenings sæson 2019.