Nye byggegrunde på vej i Valsgård

VALSGAARD: Går alt efter planen, skyder der snart 18 nye parcelhusgrunde op i det nordlige Valsgård.

Byrådet i Mariagerfjord har givet grønt lys til at tage hul på etape 1 af en større udstykning på et areal mellem Rostrupvej og Tingmosevej. Samtidig har politikerne givet en tillægsbevilling på seks millioner til byggemodningen.

I første omgang skal der udstykkes 15 parcelhusgrunde og tre storparceller.

- De har været lang tid undervejs. Der er mange, der har råbt på dem. Vi forventer, at grundene står klar til at købe allertidligst allersidst på året, siger udvalgsformand for teknik- og miljø Jørgen Hammer Sørensen (DF).

Mette Binderup (S) hilser de nye grunde velkommen, selvom de kommer ”lige i hendes baghave”:

- Det har været en lang proces, og mange er rigtig glade for, at de kommer.