Nye Borgerliges åbne bestyrelsesmøder

MARIAGERFJORD: Nye Borgerlige i Mariagerfjord holdt forleden den unge partiafdelings første åbne bestyrelsesmøde.

Her kan alle deltage - medlem eller ej.

Næstformand Hans Johansen var tovholder, og mødet i det unge parti foregik i Hobro Bedborgerhus velegnede mødelokaler.

Ud over bestyrelsen deltog et menigt medlem fra Mariagerfjordkredsen, tre ikke medlemmer samt et medlem fra nabokredsen.

- Aftenen forløb med en rigtig god og afslappet stemning, hvor vi nåede rundt om mange af de emner, som optager os alle sammen, fortæller Per de Fries, formand for Nye Borgerlige i Mariagerfjord kredsen.

Åbent og ærlig dialog

- Alle kom til orde i en åben og ærlig dialog.

- At vi ikke var 30 mennesker betød en meget livlig debat, hvor mange detaljer kunne belyses, fortæller Per de Fries.

En enkelt deltager benyttede lejligheden til at melde sig ind hos Nye Borgerlige.

Partiafdelingen agter at holde fire åbne bestyrelsesmøder om året for at ”få demokratiet helt tæt på det enkelte menneske”, som formanden udtrykker det.

Ægte dansk demokrat

- Det mener vi i Nye Borgerlige Mariagerfjord kredsens bestyrelse er meget vigtigt i genrejsningen af et ægte dansk demokratisk samfund, anfører han.

Næste åbne bestyrelsesmøde holdes i Mariager, hvor alle er velkomne til at deltage i debatten.

Du kan læser på Facebook gruppen Nye Borgerlige Mariagerfjord.

Partiafdelingen holder i øvrigt 5. juni grundlovsmøde i Hobro medborgerhus store sal med ”dejlig mad, uformel stemning, taler og fællessang.”, minder Per de Fries, formand for Nye Borgerlige i Mariagerfjords lige om.