Nyd Katrine Gislinge ved flygelet og på storskærm i Als Kirke

ALS: Holder du af Beethoven og Måneskins Sonaten.

Det og andre værker af 250 års fødselaren kan du opleve onsdag 26. februar klokken 19.30, når ingen ringere end koncertpianisten Katrine Gislinge giver koncert i Als Kirke.

Men du får ej heller problemer med at se solisten i aktion på tæt hold.

Ved hjælp af kamera kan du følge Katrine Gislinge på storskærm under hele koncerten - præcis som det foregår ved store rockkoncerter nu om dage.

Tre store Beethoven sonater

I Als Kirke 26. februar handler det om klassisk musik - og kun Beethovens værker - i anledning af 250 året for hans fødsel.

Publikum kan forvente en helt usædvanlig koncertoplevelse, idet Katrine Gislinge spiller de tre store og nok mest populære af hans sonater, nemlig Pathetique Sonaten, Måneskins Sonaten samt Apassionata.

Tre storværker, hvor såvel solisten som flyglet vil få mulighed for at vise, hvad de kan.

Katrine Gislinges position som en af Danmarks og Nordeuropas absolut førende koncertpianister er uomtvistelig, og blandt kendere beundres hun for ikke blot sin overlegne teknik, men også for hendes usædvanligt dramatiske og medlevende tolkning af de store, klassiske klaverværker.

Blandt den brede befolkning er hun også kendt som mentor i DR tv’s ’Vidunderbørn’, hvor hun vejleder og underviser ganske unge og usædvanlige klavertalenter.

Koncerten i Als markerer den officielle indvielse af det dejlige flygel, som Als Kirke har erhvervet sig.

Stor kapacitet

Man kan ikke forestille sig en større kapacitet end Katrine Gislinge til at stå for det.

For at sikre, at alle tilhørere kan se solisten ved sit flygel, sættes et kamera på hende, som projicerer hende op på et stort lærred under hele koncerten.

Det vil derfor være muligt for alle at nærstudere Katrine Gislinges fornemme teknik såvel som hendes overordentlig levende kropssprog.

Lyden bliver der selvfølgelig ikke pillet ved. Det bliver flyglets velklang uden tilsætning!

Et navn som Katrine Gislinge kan kun finansieres, hvis billetsalget dækker en del af udgiften.

Men i anledning af flygelindvielsen sættes entréen til denne koncert betydeligt billigere end tilsvarende koncerter med Katrine Gislinge.

Koncertens varighed bliver ca. en time, og kirkebil kan benyttes.

Billetter købes hos EL-Butikken, Als (9858 1008) samt på www.oesterhurup-multihus.dk.