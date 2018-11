Nybyggerne flytter til Skørping

SKØRPING: Lise Vandborg og Michael Stig Christensen, der i 2016 vandt et nybygget hus i TV2-programmet ”Nybyggerne”, har solgt deres vinderhus i Farum og købt en byggegrund på Hedesvinget i Skørping. Det første spadestik er netop taget, og hele byggeprocessen bliver fulgt i programmet ”Lise og Michael bygger nyt”, der bliver vist på TV2 til foråret.

Skruer vi tiden nogle år tilbage, var Lise sygeplejestuderende, mens Michael var teknisk rådgiver hos Skoda i Hobro. Parret boede i en lille lejlighed i Aalborg og var et helt almindeligt ungt par.

Det er de for så vidt fortsat, men meget har alligevel ændret sig, siden Lise en kedelig mandag formiddag tilbage i 2015 valgte at tilmelde parret ”Nybyggerne” i hvad hun selv beskriver som en spontan overspringshandling. ”Nybyggerne” er et populært TV2-program i bedste sendetid, hvor fire par skal dyste mod hinanden ved at flytte ind i helt identiske boliger, som de med kreativitet, indretning og håndværk hver især skal forvandle til deres drømmebolig.

Dobbelt lykke

Lise og Michael kom til casting og blev valgt, og i slutningen af marts 2016 vandt de såmænd programmet og dermed også den drømmebolig, de selv havde skabt.

Dermed skulle de også starte et nyt liv i Farum tæt på København, og forandringerne blev ikke mindre, da Lise nogenlunde samtidig stod med en positiv graviditetstest i hånden. Det var på alle måder dobbelt lykke…

Deltagelsen i programmet og flytningen til Farum betød også, at de havde kvittet henholdsvis deres studie og job i det nordjyske. I stedet var der åbnet mange andre døre for det unge par.

Først og fremmest fik de deres eget tv-program i form af ”Nybyggerne rykker ud”. De blev også hyret af en række virksomheder til at lave kreative videos med gør-det-selv og retro-tips.

Samtidig har de også deres egen blog på liseogmichael.dk med 60.000 månedlige besøg, og de opkøber gamle møbler, som de sætter i stand og sælger. Senest har de også kunnet tilføje forfatter på CV’et. Parret har netop udgivet bogen ”Børnebyggerne”. En bog med 40 forskellige byggeprojekter for børn.

Og nå, ja – så er de selvfølgelig blevet forældre til Villy, der nu er to år, ligesom den lille familie sidste år også lige tog et par måneder i Nicaragua, hvor de blandt andet hjalp med at bygge en skole. Helt frivilligt, og udelukkende for at få en anderledes oplevelse sammen som familie.

En lørdag aften i Skørping

- Ja, livet har de seneste år ændret sig på mange måder, og det kan nogle gange godt virke lidt surrealistisk og uvirkeligt. Men vi nyder det. Vi har massevis af idéer og gå-på-mod og er samtidig meget impulsive, hvilket vores idé med at flytte til Skørping også er et godt eksempel på, fortæller Lise og fortsætter:

- Vi havde lavet den aftale, at hvis en af os gerne ville tilbage til Nordjylland, så skulle vi flytte tilbage. Vi vidste, at det nok ville komme på et tidspunkt, og særligt Michael var da også begyndt at snakke lidt om det. Men umiddelbart havde vi ingen aktuelle planer, da vi i juni var på besøg hos mine forældre, der bor lige uden for Skørping.

- Det var en lørdag, og en tilfældig snak betød, at Michael lige skulle se, hvad byggegrunde i byen kostede. Samme aften kørte vi ud og så på en grund, og ugen efter havde vi købt den. Det er lidt typisk os. Her er der ikke langt fra idé til handling, fortæller Lise, der også nævner, at det gik lynhurtigt med at sælge nybyggerhuset i Farum.

Træhus går i ét med naturen

Parret står naturligvis selv for byggeriet af huset i Skørping, som Michael også selv har tegnet. Det bliver et træhus, der går i ét med naturen.

- Vi glæder os rigtig meget til for alvor at komme i gang med byggeriet. Det er en fantastisk grund i den smukkeste natur. Og Skørping er jo en rigtig dejlig by, hvor vi glæder os til at bo. Vi har lært rigtig meget i forbindelse med ”nybyggerhuset” i Farum, så der er helt klart nogle erfaringer at trække på. Men ellers er vi også af de typer, der tænker, at det, vi ikke umiddelbart kan finde ud af, det skal vi nok finde ud af at løse, fortæller Michael.

Lise og Michaels husbyggeri i Skørping kan som nævnt følges i TV2-programmet ”Lise og Michael bygger nyt”, hvor optagelserne er påbegyndt. Programmerne bliver vist til foråret.