Nybyggeri giver Vivabolig debut i Støvring

Den almene boligorganisation Vivabolig i Aalborg står netop nu over for at opføre 12 familieboliger i Støvring midtby, helt præcist for enden af Jernbanegade nummer 26 og 28.

- Skema B for projektet er netop nu med nogle små korrektioner blevet klar og fremsendt til Rebild Kommune. Lige så snart byrådet har godkendt Skema B, er det planen at byggerigt indledes hurtigst muligt, forklarer boligadvokat Mogens Olesen, der er en del af det investeringskonsortie, der står bag byggeprojektet.

Totalentreprenør bag opgave

Entreprenørvirksomheden Tom Jacobsen A/S i Aabybro er valgt som totalentreprenør på det forestående byggeprojekt. Det omfatter to erhvervslokaler i stueplan på 406 og 58 kvm., der ikke indgår i Vivaboligs projekt.

Bygningens første og anden sal med Vivabolgi som bygherre bliver indrettet med seks treværelses lejligheder på hver etage på enten 95 kvm.eller 75 kvm.

Huslejen for de to typer lejligheder er foreløbig beregnet til henholdsvis 7.411 kr. og 5.897 kr. om måneden.

Indflytning 1. oktober 2022

Ifølge Mogens Olesen vil de 12 almene lejligheder på første og anden sal i Jernbanegade efter den nuværende tidsplan være klar til indflytning 1. oktober 2022.

- De to erhvervslokaler i stueplan vil til gengæld allerede stå klar 1. juli 2022. Vivabolig indretter afdelingskontor i det lille erhvervslokale, mens det store på godt 400 kvm. kun mangler underskriften på en lejeaftale, forklarer han.

Det er arkitekt- og byggerådgivningsfirmaet No. 57 i Nibe, der har tegnet den nye etageejendom i Jernbanegade 26-28 i Støvring.