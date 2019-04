Nybyggeren fik gode klimaråd

STØVRING: I forbindelse med Klima Rebild var der forleden åbent hus hos Emil Krog Krause i hans helt nye parcelhus på Rådyret i Støvring. Han ville gerne bygge bæredygtigt og har valgt at opvarme sit hus med jordvarme og solceller på taget.

Klima Rebild ville gerne udfordre ham og havde inviteret to forhandlere, som havde lidt andre bud på, hvordan de ville have opvarmet det nye hus, hvis de havde fået lov til at bestemme.

Konkret fortalte Henrik Malberg, hvordan man kunne bruge solceller og et lokalt batteri til at gemme strøm til drift af varmepumper, lys og opladning af en eventuel elbil.

Søren Skjold Andersen fra Termonet fortalte om, hvordan man kunne lave en bedre varmepumpeløsning via en lodret boring til jordvarme. Herunder at der både var fordele ved køling af huset samt sammenkobling med eventuelle øvrige lodrette boringer i samme område.

Emil Krog Krause fik gode ideer til forbedringer af sit nye hus fra begge de to oplæg:

- Jeg var lidt bange for, at løbet var kørt nu, hvor huset står bygget og færdigt. Men der er faktisk meget, jeg kan gøre, for eksempel sætte flere solceller på taget i kombination med en egen batteriløsning. Dertil kan jeg også forbedre styringen i huset, så jeg faktisk kan få en lille køling af huset om sommeren med det standardanlæg, jeg allerede har sat op. Så det vil jeg helt sikkert arbejde videre med.

Arrangør Torsten Topbjerg lover allerede nu, at der kommer et nyt besøg på Rådyret, når Klima Rebild afvikles i 2020, så man kan høre, hvordan det er gået med det nye hus, som ikke er koblet på det lokale fjernvarmenet.