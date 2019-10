Ny vintersæson hos Kattegats Vandhunde

ØSTER HURUP: Søndag 29. september mødtes en flok friske vinterbadere på Øster Hurup Havn, for at skyde sæsonen for vinterbadning i gang.

Med kaffe, rundstykker, en lille skarp og vinterbadernes slagsang er klubbens medlemmer klar til at nyde det kolde vand i Kattegat.

Formand Charlotte Petersen bød velkommen til de fremmødte og fortalte bl.a. at medlemmerne kan se frem til at nyde nye bænke i klubbens sauna.

Så nu ventes der bare på minusgrader og is på vandet.