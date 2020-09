Ny tradition grundlagt hos Mekoprint

Efter aflysningen af det traditionsrige motionsarrangement DHL-stafet tog Støvring-virksomheden Mekoprint initiativ til at skabe sin egen motionsbegivenhed “Mekoprint-Stafetten”.

Med behørig afstand til hinanden blev der motioneret i lokalområdet, og alt tyder på, at der dermed er skabt en ny tradition hos Mekoprint.

- Vi deltager altid med mange hold til DHL-stafetten og har flere initiativer forinden, der i det daglige støtter op om de sunde vaner til mad og motion.

- Vi ville fortsat gerne opleve det fællesskab, vi har skabt omkring den sunde livsstil og glæder os meget over, at det var to kollegaer, der selv tog initiativ til Mekoprint Stafetten, fortæller Marianne Reenberg – ansvarlig for HR i Mekoprint.

Flere end 50 medarbejdere fra Mekoprints afdelinger i Støvring, Aalborg og København var med, da Mekoprint-stafetten blev afviklet i det kuperede naturområde bag Hermesvej i Støvring.

Her var lagt en 1,5 km rute, der kunne tilbagelægges i enten gang eller løb.

Holdene skulle i fællesskab gennemføre ruten mindst ni gange.

Derudover var der også mulighed for at cykle på en lidt længere rute i lokalområdet.

Særligt ét af løbeholdene skabte smil og respekt – ”Hold Kold”. Her havde tre generationer af virksomhedens ejere samlet sig på samme hold: Esben Kold, 77, sønnen Anders, 45, og barnebarnet Valdemar på 17.

Her var alder ingen hindring for at komme rundt på ruten, omend den yngste vist var den hurtigste i flokken.

- Med Mekoprint-Stafetten har vi helt sikkert skabt en ny årligt tilbagevendende begivenhed. Det er tydeligt, at vores kolleger sætter pris på det sammenhold, motionen giver. Stafetten er et godt billede på, at det altid er holdets samlede præstation, der betyder noget. Det handler om, at man lykkes som hold, fremhæver en glad Anders Kold.