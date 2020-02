Ny struktur hos IF Frem Skørpings fodboldmænd

SKØRPING: Siden IF Frem Skørpings fodboldherrer for efterhånden en del år siden nedlagde sig selv, har nye friske kræfter bygget seniorafdelingen flot op igen.

Forud for denne sæson tager folkene bag endnu et skridt fremad for at styrke seniorafdelingen i klubben.

Den tæller i dag et hold i serie 4, et hold i serie 6 og et par old boys hold.

- Vi har hidtil haft to hold i samme række, men som noget nyt, har vi besluttet, at samle de to hold, så vi har kun har et hold i serie 4.

- Derudover bliver der et nyt hold i serie 6.

Slut med lukkede hold

- Det er en flok unge gutter, der starter serie 6 holdet op, og de vil fungere sammen med os andre til træningsaftenerne, fortæller Peter Thorgaard, der er holdleder for serie 4 holdet.

- Dermed har vi et førstehold i serie 4 og et andethold i serie 6, hvilket vil sikre en sund konkurrence om pladserne.

- Tidligere havde vi to ”lukkede” hold, der på den måde ikke kunne udveksle spillere. Det kan vi nu.

- Hvilket sikrer, at vores førstehold altid bliver med de bedste spillere, fortæller Peter Thorgaard, der udover at være holdleder også er aktiv på grønsværen.

Morten Kamstrup, der tidligere trænede det såkaldte andethold, vil fremover have titlen som cheftræner for klubbens førstehold.

I toppen af puljen

Det betyde, at han får ansvaret for ugens træning og kampene.

Peter Hjorth fortsætter som træner for førsteholdet, men bliver også en vigtig støtte for det nye serie 6 hold.

Serie 6 holdet er i øjeblikket på udkig efter en permanent træner - blandt andet til at tage hånd om alt det praktiske i forbindelse med kampene.

- Det er et nyt, spændende setup som jeg er overbevist om styrker seniorafdelingen i klubben.

- Selvom vi på den måde har et nyt hold, der skal spilles sammen, så er spillermaterialet så godt, at jeg har klare ambitioner om, at vi slutter i toppen af puljen, lyder spådommen fra Morten Kamstrup.