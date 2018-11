Ny spidskandidat på plads

REBILD: Forleden var 60 medlemmer af Alternativet Nordjylland samlet for at vælge ny spidskandidat.

Baggrunden for det sene valg var, at den tidligere spidskandidat og medlem af folketinget Torsten Gejl, havde skiftet kreds. Fem kandidater bejlede til posten som ny spidskandidat, På mødet fik kandidaterne fem minutter til at præsentere og redegøre for deres planer for den kommende valgkampagne. Inden afstemningen var der mulighed for spørgsmål, og spørgelysten var stor.

Susanne Zimmer og Simon Leed Krøs gik videre til anden afstemningsrunde, som endte med en sejr til Susanne Zimmer.

Susanne Zimmer gav udtryk for stor glæde og taknemmelighed over valget. - Jeg vil allerede i morgen tale med alle mine medkandidater, for at begynde en overordnet og fælles strategi planlægning.

På spørgsmålet om, hvad der nu skal ske, var det de kommende opgaver der kom i fokus: - Vores største opgave bliver at fortælle og synliggøre, hvordan vi vil omsætte vores klimapolitik i praksis. Vi skal dele vores begejstring og håb, og vi skal involvere og medinddrage vælgerne så meget som muligt. Det skal stå tydeligt for enhver, at vi vil kæmpe for klimaet, og at vi er parat til samarbejde.

Susanne Zimmer tilføjede: - Og ingen skal være i tvivl om, vi vil gøre alt hvad der står i vores magt for at mindske uligheden i samfundet, kontanthjælpsloftet skal væk, og vi vil arbejde for kontanthjælp uden modkrav.