Ny Rema-butik klar til at slå dørene op

Efter et langt tilløb med jordundersøgelser og andre forhindringer er det nu lige op over....

Torsdag 3. december åbner REMA 1000 sin nye butik på Møldrupvej 5 i Skørping - med købmand Flemming Pedersen i spidsen.

Flemming Pedersen har en solid baggrund i dagligvarebranchen med 25 års erfaring fra forskellige butikker i Coop-regi, inden han i 2017 kom til REMA 1000 som købmand i den dengang nye butik på Kragholmen i Frederikshavn.

Her har han været købmand indtil nu, men Flemming Pedersen var hurtig til at slå til, da chancen bød sig for at blive købmand i en helt ny butik i hans eget lokalområde:

- Det er som at komme hjem, og jeg glæder mig rigtig meget til at åbne butikken og byde alle kunderne indenfor, siger Flemming Pedersen, som har et klart mål om, at den nye Rema 1000- butik i Skørping bliver byens lokale og foretrukne indkøbssted.

Til at opnå målet har Flemming Pedersen samlet et team af medarbejdere fra Skørping og byerne omkring, og hele holdet ser frem til at give kunderne gode oplevelser i butikken:

- Sammen med hele mit hold af dygtige medarbejdere glæder jeg mig til at åbne en butik med fokus på høj service og god stemning, så det altid er rart at handle hos os.

- Vi vil hver dag sørge for friske varer på hylderne til discountpriser, og desuden vil vi have særligt fokus på at reducere madspild, som er et af REMA 1000s vigtigste fokusområder, siger Flemming Pedersen.

Privat bor den 48-årige købmand i Støvring med sin hustru Gitte.

Sammen har parret børnene Christian, Anne Mette og Mikkeline.

I sin fritid holder Flemming Pedersen af at køre på mountainbike i Rold Skov.