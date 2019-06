Ny protræner i Rold Skov Golfklub

ROLD: Rold Skov Golfklub har præsenteret en ny protræner for resten af sæsonen. Den nye træner er en legende i dansk golf, nemlig Howard Barton.

Howard Barton, der i dag er 64 år gammel, har været certificeret PGA Pro siden 1971, og kom i 1982 fra London til Danmark, hvor han blev ansat som pro i Himmerland Golf & Country Club. Her udgjorde Howard en legendarisk duo sammen med ”Bobby the Pro” i 15 år. Efter Himmerland kom Howard Barton til Hals Golfklub, hvor han gennem 19 år var en af de store drivkræfter i opbyggelsen af Hals Golfklub.

Om ansættelsen udtaler Golfmanager Casper Jacobsen:

- Vi er lykkelige over, at have fået Howard med på holdet. Det er ikke let at finde en golfpro af høj klasse midt i en golfsæson, og vi er meget taknemlige for, at Howard vil træde ud af sit liv som efterlønner, for at hjælpe os godt igennem sæsonen.

- Howard bidrager udover sin store erfaring med en livsglæde uden lige. Howard møder alle mennesker med et smil, og vi har fået en træner med højt humør, god humor og en enorm lyst til at hjælpe alle menneske med deres golfspil.

Howard Barton tiltrådte stillingen som træner i Rold Skov Golfklub den 19. juni, og vil være at finde i klubben som træner som minimum frem til 1. oktober.