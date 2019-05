Ny præsident for Rebildselskabet

REBILD: Taler af journalist og forfatter Ole Sønnichsen og Henrik Fogh Rasmussen, og underholdning af bl. a. den amerikansk fødte countrysanger Tamra Rosanes,

Det bliver nogle af hovedprogrampunkterne, når årets Rebildfest i Rebild Bakker - traditionen tro - afvikles på den amerikanske nationaldag, 4. juli.

I spidsen for årets arrangement står en ny præsident, Jørgen Bech Madsen, som for nylig overtog præsidentposten i Rebildselskabet efter Jesper Jespersen.

Jørgen Bech Madsen er direktør i Fibertex Nonwovens, som har base i Aalborg og afdelinger flere steder i verden, bl.a. i USA.

På den baggrund har Jørgen Bech Madsen rejst og opholdt sig meget i USA, og han ser med forventning frem til sin nye opgave som præsident for Rebildselskabet.

- Jeg har stor forventning til - og tro på - fremtiden. Jeg glæder mig til at stå i spidsen for Rebildselskabet, Rebildfesten og den videre udvikling af mange spændende aktiviteter, og jeg tror på en spændende fornyet tid for Rebildfesten og for markeringen af venskabet mellem Danmark og USA, siger han.

Årets danske hovedtaler, Ole Sønnichsen, vil af de læseglade være kendt som forfatter til bøgerne ”One Dollar Man” om William S. Knudsen, og “Rejsen til Amerika” om udvandringen til Amerika.

Henrik Fogh Rasmussen, årets amerikanske hovedtaler, er - som efternavnet antyder - søn af tidligere statsminister og Nato-generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen.

Han er stifter af - og præsident for - konsulentfirmaet Argonne Global, der beskæftiger sig med forretningsekspansion og investeringsprojekter med fokus på teknologi og nye markeder.

Som sådan har han boet i USA siden år 2000 og er i dag amerikansk statsborger.

USA repræsenteres i forbindelse med årets Rebildfest også af ambassadør i Danmark, Carla Sands, der bringer en hilsen til Danmark fra den amerikanske præsident, Donald Trump.

Hvem der kommer til at repræsentere den danske regering i Rebild Bakker 4. juli, kommer selvsagt i høj grad til at afhænge af resultatet af forårets folketingsvalg.