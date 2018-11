Ny negletekniker i Bergs Magasin

SKØRPING: Tilbage i marts måned 2017 slog Stephanie Berg dørene op til Bergs Magasin i Skørping, hvor hun siden har haft travlt med at forkæle områdets kvinder med fokus på negle, vipper, bryn, lash extensions, spraytan og forskellige voksbehandlinger.

Nu får Stephanie selskab af Lotte Duhn Sørensen, der tirsdag den 4. december rykker ind i selvsamme lokaler, hvor hun starter som selvstændig negletekniker.

- Stephanie har rigtigt travlt, så der er fin plads til, at jeg også starter. Samtidig vil vi kunne supplere og aflaste hinanden rigtigt godt, fortæller Lotte, der er uddannet materialist hos Matas. Efter endt barsel har hun senest været i praktik i Bergs Magasin, og er nu klar til at springe ud som selvstændig.

- Jeg glæder mig. Både til at byde kunderne velkommen, og til at arbejde sammen med Stephanie. Jeg har også planer om at dygtiggøre mig yderligere, og tage nogle forskellige kurser, der betyder at Bergs Magasin i fremtiden ville kunne tilbyde endnu flere forskellige produkter og ydelser, slutter Lotte.