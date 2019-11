Ny kreativ mand hos Lopper & Luksus

SKØRPING: Genbrugsbutikken Lopper & Luksus på Kratgarden i Gammel Skørping har fået et medlem mere. Det er 39-årige Maciej Labuda.

Med sin store kreativitet forvandler han noget ubrugeligt til noget brugbart. Ting, som andre har smidt ud, vækker Maciej til live igen. Derudover har han åbnet sin egen pladebiks, som oser af stemning i et hjørne af butikken.

- Når jeg ser på en ting, som har mistet sin oprindelige funktionalitet eller er blevet smidt væk, og jeg ser på dets form og farve fra en anden vinkel, så bliver det pludselig til noget helt andet og får liv igen, fortæller Maciej Labuda.

- For par måneder siden besøgte jeg en automekaniker i Aalborg, da min gamle bil var ved at stå af. Imens han fortalte mig, hvad der kunne være i vejen med bilen, svævede mit blik hen imod en gammel forlygte, som tog min koncentration.

- Vi grinede og snakkede om gamle bildele, og han viste mig rundt på sit værksted. Her så jeg noget, som jeg ikke anede hvad var, som viste sig at være en gammel oliepumpe. Jeg fik en klar idé om, hvad den kunne blive til. Mekanikeren gav mig pumpen med hjem, og jeg lavede den om til en bordlampe.

- Da jeg var færdig med lampen, fik han den tilbage med ny funktion og nyt liv, og nu er den en fast del af hans indretning i stedet for at samle støv på et lager eller ligge i en container, fortæller Maclej Labuda, og fortsætter:

- Det er sådan noget jeg brænder for. Nogle gange finder jeg ting i genbrugsbutikker, især lokalt, men det skal være fordi, de har noget særligt, ellers prøver jeg at skaffe tingene gratis.

- Så længe man kan se tingene fra en anden vinkel og få en idé med det, så handler det om at give det et nyt liv. Det er godt for os og for miljøet. Det er udfordringen i at finde en kreativ løsning, som jeg synes er spændende.

LP-plader er også noget som optager Maciej, og i et hjørne af Lopper & Luksus oplyst af gamle fotolamper står der frugtkasser, cykelkurve og kommodeskuffer fyldt med navne som Gasolin, Supremes, Beatles og Clash. Musik på vinyl, som igen er blevet populær at afspille på grammofonen.

Maciej kan du også møde hos Lopper og Luksus, Kirkevej 6, 9520 Skørping – næste gang 9. november.