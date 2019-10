Ny kreativ afdeling for børn i Gavlhuset

HAVERSLEV: Med tusser, maling, saks og lidt papir i skuffen kan børnene rent faktisk godt lokkes væk fra iPad’en. Det vil hobbybutikken Gavlhuset ved Haverslev bevise, og derfor åbner de i uge 42 en ny afdeling med fokus på kreativitet for børn. En afdeling, hvor forældre, bedsteforældre og børnene kan blive inspireret til kreative aktiviteter, der erstatter børnenes skærmtid med fantasifuld og lærerig leg.

I Gavlhuset har de aldrig været tvivl om, at fantasi og kreativitet er sundt. I den seneste årrække er kundegruppen vokset sig større, og kreativ udfoldelse virker ligefrem til at være kommet bredt på mode igen.

- Det gælder ikke mindst hos børnefamilier. Før var det mest voksne og ældre, der kom og handlede, men nu ser vi en langt større variation. Unge mennesker, der vil lave deres egne smykker eller ting til boligen, og forældre og bedsteforældre, der efterspørger varer, som kan trække børnene væk fra TV, computerspil og iPad, fortæller Lene Nørmølle, indehaver af Gavlhuset.

- Vi oplever, at både forældre og bedsteforældre er meget opmærksomme på, at den ”gammeldags leg” med tomme mælkekartoner, toiletruller, syltetøjsglas og papkasser er på vej tilbage. Vi oplever, at rigtig mange prioriterer tid og ro til at sætte sig ned på gulvet og være sammen med børnene. Samtidig er det et stort ønske at materialerne er bæredygtige og miljøvenlige, fortæller Lene Nørmølle, og fortsætter:

- Derfor har vi indrettet en ny afdeling på 100 kvadratmeter, som er fyldt med kreative materialer, som kombineret med ting, som ellers ender i skraldespanden, kan blive til mange timers hyggelig og sjov leg med kreativ udfoldelse for både børn og voksne.

- Børn er naturligt kreative og når vi blot giver dem adgang til en limstift og farverige materialer, så sætter det hurtigt gang i fantasien. Ispinde kan laves til et puslepil eller en flyvemaskine, ligesom en tøjklemme får nyt liv som en sommerfugl med glimmer krop og perlevinger.

- Vi prøver at gøre det nemt for forældrene, som gerne vil lave nogle sjove og kreative aktiviteter med børnene. Det kan være svært i en travl hverdag, fortæller Lene Nørmølle.

I efterårsferien kan man komme forbi til et brag af en åbningsfest af den nye børneafdeling. Der er workshops, en gratis goodiebag og mulighed for at lege med de kreative materialer for alle besøgende børn. Hver dag tages der hul på nye produkter i butikken, som børn og voksne kan sidde sammen omkring.