Ny gårdbutik i Rebildcentret er kommet godt fra start

REBILD: I påsken åbnede Rebildcentrets Gårdbutik på Røde Møllevej 18 tæt på Thingbæk Kalkminer. Det er kæresteparret Marie Skjødt Fisker og Andreas Lomborg, der står bag den nye butik.

Parret har haft ideen til butikken længe. Andreas har nemlig virksomheden ”Flyvende græsning”, der med en fast medarbejderstab på 1150 – fordelt på 1000 får og 150 køer/kalve – sørger for afgræsning af naturarealer året rundt.

- Med sådan en besætning bliver det til omkring 1400 lam og adskillige kalve om året, ligesom der er en naturlig udskiftning. Derfor er hovedprodukterne i vores butik frisk lammekød, kalvekød og oksekød, samt flotte, garvede lammeskind, suppleret med en række spændende varer fra lokalområdet, fortæller Marie.

- Det unikke ved kødet er, at det kommer fra dyr, der fungerer som naturplejere og som går ude i det fri hele året. Det kan helt sikkert smages. Det er et supergodt produkt, som vi gerne vil være med til selv at distribuere ud til forbrugerne.

I en gammel hestestald

Privat bor Andreas og Marie omtrent et stenkast fra den nye butik, der er en ombygget hestestald, som tilhører Niels Moes, der ejer Thingbæk Kalkminer.

- Da vi fik ideen til butikken, tænkte vi i første omgang, at vi ville åbne den i vores eget hus. Men så fik vi ideen om åbne i hestestalden, som vi altid har kunnet se fra vores hus. Det er i øvrigt næsten lige overfor indgangen til Regan Vest.

- Hestestalden skulle naturligvis have den helt store tur. Her hjalp vores familier med at sætte i stand, hvilket tog flere måneder. Vi har både lagt nyt gulv, og det utætte tag skulle også have en tur. Niels Moes, der ejer bygningerne, betalte for byggematerialerne, mens vi stod for arbejdskraften, fortæller Marie.

Åbent to dage om ugen

Den nye gårdbutik åbnede i påsken, og vil i første omgang være åben hver onsdag og lørdag. Det er Marie, der som regel passer butikken.

- Jeg arbejder 20 timer om ugen i Andreas’ virksomhed, og vi har sammen Laust på halvandet år og Andreas har Evald på 7 år, så det passer rigtigt fint med to åbningsdage om ugen.

- På sigt er jeg dog overbevist om, at det bliver til mere, og jeg er da også sikker på, at vi løbende vil udvide vores sortiment, fortæller Marie, der glæder sig over, at starten i butikken har været rigtig god.

- Vi fik en forrygende start i påsken med mange gæster og et godt salg, så det er rigtigt dejligt.