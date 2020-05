Ny frisør i Arden

ARDEN: Det kan godt være, at coronakrisen udløste en midlertidig hårkrise – også i Arden. Men nu er det gode nyheder. Hanne Grøn åbner den 2. juni en ny frisørsalon på Vestergade 13 i Arden. Hanne bliver dermed den fjerde frisør i byen.

Hanne Grøn er udlært frisør hos Klippoteket i Hobro, og efter en sygdomsperiode er hun nu klar til at stå på egne ben. Planen var oprindeligt at slå dørene op i begyndelsen af maj, men så kom coronaen. Den ekstra tid er blevet brugt til at sætte den nye salon flot i stand – godt hjulpet af to af hendes sønner.

- Jeg overvejede en overgang at blive kørende frisør, hvor jeg tog ud til kunderne, men besluttede i stedet at åbne min egen salon, og det glæder jeg mig rigtigt meget til. Jeg bliver en traditionel frisør for både damer og herrer, fortæller Hanne Grøn.

- Jeg bliver kun mig selv i salonen, og så min trofaste frisørhund Otto, og jeg vil have åbent på hverdage fra kl. 9 til 17, samt ved lejlighed i weekenden og efter aftale eksempelvis i bryllups- og konfirmationsweekender.

Hanne Grøn har boet hele sit liv i Arden, så hun kender sikkert en del af de lokale hårlokker. Hun har fire sønner Joakim, Mikkel, Jonathan og Nikolaj.

Åbningen af salonen markeres med en lille reception på åbningsdagen den 2. juni.