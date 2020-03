Ny formand i lokalråd i Støvring/Sørup

STØVRING/SØRUP: Til trods for et begrænset antal deltagere var der en god dialog og - ikke mindst - mange spørgsmål og gode forslag, da Støvring-Sørup Lokalråd forleden holdt generalforsamling i Støvring Svømmehal.

Fem års jubilæum

Støvring-Sørup Lokalråd kan netop i år fejre fem års jubilæum.

Og formand Pia Bøgelund Ravnholt gjorde på den baggrund status over de indsatser, Lokalrådet siden sin opstart har bidraget til.

I flæng kan nævnes: 10 blomsterkummer til Støvring og Sørup, renovering af Sørup Forsamlingshus, renovering af stierne om Juelstrup Sø.

Dertil diverse borgermøder i Sørup og Støvring, udvikling af flyer om Støvring-Sørup Lokalråd, mulepose til nytilflyttere, kunst i de to rundkørsler i Støvring, juletræ ved banegården, hjertestarter ved Mastruphøj, ko og kalv i kunstfiber til Ådalens Venner og Støvring HavneByfest.

Ekstra indsats i 2020

I 2020 vil lokalrådet gøre en ekstra indsats for at synliggøre, hvad foreningen er for en størrelse, og hvad den kan bruges til.

Derudover ønsker lokalrådet i år bl.a. at samarbejde med Støvring Handel om julebelysning samt at undersøge mulighederne for at bidrage til legeplads i midtbyen.

Solvang

En deltager foreslog i den forbindelse bestyrelsen at se nærmere på mulighederne på Solvang.

Bestyrelsen for Støvring-Sørup Lokalråd har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Pia Bøgelund Ravnholt som ny formand i stedet for Mogens Dam Andersen.

Han er trådt ud efter at have siddet på formandsposten siden Lokalrådets opstart i 2015.

Louise Nors blev valgt til næstformand og fortsætter desuden på posten som sekretær, mens John Grundtvig Stampe fortsætter som kasserer.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Kristian Diego Beck Pedersen og Allan Jensen.