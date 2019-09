Ny energi til Skørpings ryttere

SKØRPING: I Skørping Rideklub kan bestyrelse og medlemmer glæde sig over, at der formentlig tikker endnu flere penge ind i klubkassen fremover. Rideklubben har udvidet sin sponsoraftale med energiselskabet OK, og det betyder, at lokale bilister nu kan støtte rideklubben med i alt 15 øre pr. liter brændstof, der tankes hos OK. Det koster ikke ekstra, da det er OK og selskabets forhandlere, som betaler støtten.

Mere præcist betyder aftalen, at bilister kan støtte klubben med 5 øre for hver liter, der tankes hos OK. Man skal bare huske at melde sit OK Benzinkort til Skørping Rideklubs sponsoraftale, så gives støtten, uanset om betalingen sker med benzinkortet, betalingskort eller i Tank & Betal-appen.

Derudover får klubben 5 øre ekstra for den samme liter, hvis den lokale bilist køber el hos OK. Og yderligere 5 øre pr. liter, hvis man også har mobiltelefoni hos OK.