Ny energi i gymnastikforening

TERNDRUP: Da Terndrup Gymnastikforening tidligere på året havde generalforsamling og skulle danne en ny bestyrelse, var det på et hængende hår, at foreningen overhovedet bestod. Men det lykkedes at finde nok bestyrelsesmedlemmer, og nu emmer den nye bestyrelse af energi og viljekraft til at udvikle gymnastikforeningen.

- Vi har tonsvis af ideer til, hvad vi gerne vil oprette af hold næste sæson, fortæller bestyrelsesformand Christina Marko.

- Den nyligt afsluttede sæson var noget fattig på hold for byens børn, og vi arbejder stærkt på, at kunne tilbyde flere hold efter sommerferien. Vi har alle i bestyrelsen et stort engagement, og vil rigtig gerne have hold til alle aldersgrupper, men det der gør det svært er, at finde trænere til holdene, fortæller formanden, som dog ikke har mistet håbet.

- Der må være nogle tidligere gymnaster, unge mennesker eller forældre derude, som må kunne give en hånd med på et hold, fortæller hun håbefuldt og lover samtidig, at man ikke behøver have træneruddannelse eller være gymnast.

Gymnastikforeningen har været så heldige at modtage midler fra Sparekassen Hobro Fonden til at uddanne trænere, så man har mulighed for at deltage i kurser inden sæsonstart og dermed blive godt klædt på.

- Mange børn og forældre i byen efterspørger gymnastikhold til deres børn, så det er bare om at melde sig som trænere, ellers lykkes det desværre ikke, og det synes vi alle vil være en stor skam for børnene i byen.

Hvis det kniber lidt med børneholdene, har gymnastikforeningen derimod stor succes med deres hold for voksne, hvor holdet ”De gæve gutter” startede op sidste år med stor tilslutning, og allerede nu i foråret starter et lignende hold op for kvinder med navnet ”De kække kvinder”. På de hold dyrkes forskellig sport og leg.

- Der er stor opbakning til disse hold, hvor der ikke kun dyrkes én slags sport, men mange forskellige aktiviteter som f.eks. høvdingebold og volley, og hvor det sociale er i stort fokus. Det glæder os, at mange voksne nyder godt af vores forening. Nu skal de også bare gøre det muligt for børnene at dyrke gymnastik, slutter Christina.