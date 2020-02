Ny cafe i Skørping har visse ”Bagtanker”

SKØRPING: En cafe/take-away-sted med fokus på lækkert hjemmebagt brød.

Det er kort fortalt ideen bag Skørpings nye spisested.

Under navnet ”Bagtanker” slås onsdag 5. februardørene op på Jyllandsgade 9.

Det er et velkendt ansigt, der åbner Bagtanker - i skikkelse af Teit Vestergaard Kjeldsen, der i en årrække drev spisestedet ”MacQ” på selvsamme adresse.

Her blev han verdenskendt – i hvert fald i Skørping og omegn – for sine lækre sandwich og hjemmelavede burgere, inden han forlod stedet for at stå i spidsen for Ædedolken i Nibe.

Nu er tiden inde til et comeback til Skørping, hvor han også bor privat.

Tilbage til Skørping

- Jeg bor faktisk i Gl. Skørping, og her overvejede jeg i første omgang at mit nye spisested skulle ligge.

- Men så kom jeg i tanke om lokalerne her på Jyllandsgade, hvor jeg tidligere har haft MacQ, fortæller Teit Vestergaard Kjeldsen, der de seneste uger har knoklet på højtryk for at gøre lokalerne klar til åbningen.

- Samtidig har jeg også arbejdet meget med konceptet og menukortet.

- Selvom omdrejningspunktet bliver lækkert brød, så bliver der ikke tale om et bageri i traditionel forstand, men mere en café og et take-away-sted, hvor der bliver serveret rustikke burgere, sandwich og panini lavet på hjemmebagt surdejsbrød.

Også for vegetarer

- Man vil også kunne sætte tænderne i spændende salater og vegetarvenlige retter, og strøgkunder kan bare komme ind for at nyde en kop kaffe med noget sødt, et glas vin eller en specialøl med lidt snacks til.

- Jeg vil prøve mig lidt frem, så det bliver et koncept i udvikling med et levende menukort, fortæller Teit Vestergaard Kjeldsen.

Han føler sig sikker på, at Bagtanker bliver en succes.

- Skørping mangler sådan et sted, og i byen er man gode til at bakke op om nye tiltag.

Uformel reception

- Jeg har jo erfaring med Skørping fra tidligere, og jeg ved også, at den har et stort opland, som gerne kører hertil, hvis kvaliteten er i orden.

- Og det lover jeg, at den bliver, fortæller indehaveren af byens nye spisested.

Ud over kæresten Vanessa vil han ansætte yderligere medarbejdere.

Tirsdag 4. februar Teit Vestergaard Kjeldsen uformel reception inden den officielle åbning onsdag.