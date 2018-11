Ny butik åbnet i Skørping

SKØRPING: Skørping har fået en ny, kreativ og anderledes butik, der også er et ”udstillingsvindue” for lokale kunsthåndværkere. Den hedder ”Made & Found 9520”, og åbnede i lørdags, hvor butikken lagde fra land med et velbesøgt julemarked.

Det er veninde-trekløveret, Sanne Søndergaard, Marianne Mortensen og Lone Dahl Andersen, der står bag den nye butik, der har hjemme på Jyllandsgade 7 i Skørping. Alle tre har fuldtidsarbejde ved siden af, men har længe haft ideen om at skabe en kreativ butik sammen.

- Det er ren hobby. Idéen er at finde nogle anderledes og sjove ting, som særligt Sanne på en kreativ måde forvandler til nogle spændende og unikke ting, som vi kan sælge i butikken.

- Derudover har vi indgået aftaler med foreløbigt 10 lokale kunsthåndværkere, der har nogle af deres ting i butikken, fortæller Lone Dahl Andersen.

- Og vi har plads til endnu flere kunsthåndværkere. Håbet er, at ”Made & Found 9520” bliver et eftertragtet sted for lokale kunsthåndværkere at have deres ting, og selvfølgelig et spændende og anderledes sted for kunderne, når de skal finde nogle helt unikke ting. Eksempelvis anderledes julegaver, pakkespilsgaver og adventsgaver, fortæller Marianne Mortensen.

At bedømme på weekendens julemarked kom ”Made & Found 9520” godt fra start. Der var i hvert fald mange besøgende, flot gang i julehandelen og glade kunder. Planen er, at butikken skal holde åbent i weekenderne og ellers efter behov.