Nu skal børnefamilierne ud i naturen

Den største legeplads vi har findes lige uden for døren, nemlig naturen. Her er der altid muligt at finde på noget at foretage sig, og med naturen og årstidernes skift, så er der sjældent mange dage, der minder om hinanden.

Det var baggrunden for en ide, der opstod mellem RebildPorten og OutdoorHimmerland. Ideen gik ud på, at man ville afholde 10 guidede ture/aktiviteter for børnefamilier og andre natur-uvante, der så med ”en hjælpende hånd” fra naturformidler Birgitte Wilsted Simonsen skulle have oplevelser, der forhåbentlig kunne få dem til at komme ud i naturen en anden gang.

Projektet blev sammensat ved, at Kulturrådet Rebild bidrager med hovedparten af financieringen, ligesom RebildPorten og OutdoorHimmerland også bidrager. Det bliver derfor gratis at deltage i arrangementerne i naturen, men skal dog bare huske at tilmelde sig ved OutdoorHimmerland, da turene kun har et begrænset antal pladser.

Basis for projektet bliver Rold Skov med blandt andet Store Økssø, Rebild Bakker og Rise Skov, som de steder der bliver aktiviteter.

- Mange vil gerne ud i naturen, men hvad skal man lave, når man står der ude?. På de 10 små arrangementer, der vil der være forskellige aktiviteter, som man kan lave på dagen, men som man også kan lave andre dage, hvis man skulle få lyst til det igen, siger naturvejleder Birgitte Wilsted Simonsen fra OutdoorHimmerland.

Arrangementerne bliver samtidig en del af RebildPortens udstilling ”En dag i Rebild”, som løber fra slut juni til midt august.