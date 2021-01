Nu oprettes flere vaccinationssteder i Nordjylland

NORDJYLLAND: Fra næste uge oprettes en række vaccinationssteder i alle de 11 nordjyske kommuner.

Her skal borgere over 65 år, som både modtager personlig pleje og praktisk bistand fra kommunen, have mulighed for at blive vaccineret. De inviteres via e-Boks, og der lægges løbende tider ud.

Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

Næste sending vaccine mod covid-19 kommer til Nordjylland på tirsdag, og langt størstedelen af de vacciner er til ældre borgere.

Det er dog stadig en begrænset mængde af vacciner, og derfor vil der være en skarp prioritering af, hvem der vaccineres.

Region Nordjylland har åbnet op for, at borgere over 65 år, der både modtager personlig pleje og praktisk bistand fra Rebild og Jammerbugt Kommune, kunne blive vaccineret på vaccinationscenter i Aalborg. Planen var også at åbne vaccinationscentre i Hjørring og Thisted.

Tre er for lidt

Men det har vist sig, at tre vaccinationssteder for denne målgruppe i en så stor region er for lidt. Derfor har Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner besluttet, at der nu oprettes vaccinationssteder i alle nordjyske kommuner.

- Det fungerer ikke for mange af disse ældre borgere, at de skal køre langt for at blive vaccineret. Derfor er kommunerne lige nu ved at pege på steder, hvor vaccination af disse borgere kan foregå fra næste uge, siger koncerndirektør Anne Bukh fra Region Nordjylland.

Det betyder, at der kommer vaccinationssteder i alle kommuner, i nogle kommuner flere vaccinationssteder.

Inviteres via e-Boks

I løbet af weekenden kan borgere i denne målgruppe fra Rebild og Jammerbugt Kommune booke tider på www.vacciner.dk

I starten af næste uge kan borgere i målgruppen fra de øvrige ni nordjyske kommuner booke tider.

Der startes med to kommuner og så kommer flere og flere til.

- Lige så snart vi er klar med bookingtiderne i de enkelte kommuner, melder vi det ud. Indtil da må borgerne udvise tålmodighed. Alle borgere skal nok blive vaccineret, så der er ingen grund til at frygte, at man som borger ikke kan blive vaccineret, hvis man ønsker det. Alle kommer til, lover koncerndirektør Anne Bukh.

Det vil være praktiserende læger, der giver selve vaccinationen, eventuelt med hjælp fra regionens vaccinatører.