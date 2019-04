Nu muligt at brevstemme til EU-valget i Rebild

REBILD: Allerede fra i mandags var det muligt at brevstemme til EU-valget 26. maj på rådhuset på Hobrovej 110 i Støvring, hvis stemmeberettigede borgere er forhindret i at stemme på selve valgdagen.

Borgerne skal møde personligt frem for at brevstemme i Borgerservice på rådhuset, hvor der er åbent fra klokken 9 til 14.30 ugen tre første dage, torsdag fra klokken 9 til 17 og fredag klokken 9 til 13.30

Lørdag 11. maj 2019 holder kommunen ekstra åbent for brevstemmeafgivning på rådhuset klokken 10 til 12.

Sidste dag for modtagelse af brevstemmer er torsdag 23. maj.

Det er muligt at brevstemme på et hvilket som helst folkeregister i hele landet, uanset hvor den enkelte borger bor.

Eneste krav er fremvisning af legitimation i form af pas, kørekort eller sundhedskort.

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på valgdagen, kan brevstemme i eget hjem.

Ansøgning om at brevstemme i hjemmet kan ske fra mandag 29. april ved kontakt til borgerservice, og den enkelte vil efterfølgende blive kontaktet på telefon for nærmere aftale om tidspunkt for brevstemmeafgivningen.

Sidste frist for ansøgning om at brevstemme i eget hjem er onsdag 15. maj 2019 kl. 10.

Afstemning i hjemmet finder sted i perioden fra 14. maj til 16. maj 2019, og hvis en borger er indlagt på sygehuset, er der mulighed for at brevstemme der.