Nu kommer julen til Svenstrup

SVENSTRUP: Julen kommer for alvor til Svenstrup, når der lørdag 23. november klokken 11-13 på er ”Jul på Svenstrup Station”. Det er budskabet fra Svenstrup Samråd, der indbyder byens borgere til at besøge den efterhånden traditionsrige aktivitet.

Det store juletræ er rejst, og børnene opfordres til at pynte det med de hjemmelavede julekugler, der udleveres på dagen. Senere tændes de mange lys på det 8-10 meter høje juletræ. Klokken 12 kigger julemanden forbi med godteposer til børnene.

Arrangørerne opfordrer til, at der ryddes op i skuffer og skabe for derefter at deltage i bagagerums-julemarkedet, der holdes på parkeringspladsen ved stationen. Det forlyder også, at sælgere af julenisser, juleudstyr, julekranse eller andet jule-halløj er meget velkomne til at opstille en stand ganske gratis. Interesserede opfordres til at kontakte Svenstrup Samråd.