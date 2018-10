Nu kan Arden feste igennem

ARDEN: Der blev delt sange rundt, knappet øl op og flaget, som om det var en rund fødselsdag i forsamlingshuset Dueslaget.

For søndag kulminerede flere måneders arbejde for de frivillige i projektet.

Efter at have brugt cirka 4000 arbejdstimer på at bygge det nye forsamlingshus op fra bunden, var det på tide at sidde lidt ned.

Åbningen blev fejret med taler, rigeligt mad og levende musik gennem hele arrangementet.

Talerne stod Jane Grøn, formand for Kultur og Fritid i Mariagerfjord Kommune og formand for Arden Selskabslokale Dueslaget, Frank Damborg, for.

De fokuserede især på de frivilliges store arbejde med at bygge stedet.

Forsamlingshuset har kostet lidt over en million danske kroner, og de penge har de frivillige blandt andet fundet via fonde og hos kommunen.

Dog manglede der 25.000 kroner i budgettet - de penge er nu er dækket ind ved hjælp af økonomiske bidrag fra private, der har været interesseret i at få et samlingssted til byen.

Nogle af de bidrag blev givet af lokale borgere under selve receptionen.

Bidragene kunne søndag ses på "gavebordet", der som ved en anden fødselsdagsfest var stillet op og omgivet af flag. Indtil nu har omkring 30 selskaber lejet sig ind i lokalet.