Nu får han sin helt egen bog

Forfatteren, foredragsholderen, hotelmanden og kunstneren Helge Qvistorff får nu sin helt egen bog, skrevet af vennen og forfatteren Helge Søgaard.

Få personer har, som Helge Qvistorff, betydet så meget for formidlingen af Rold Skov, Himmerland og for den sags skyld hele Nordjylland og Danmark. Han har udgivet mere end 50 bøger og optrådt som vært og fortæller i godt 100 fjernsynsudsendelser, hvoraf serierne ”De Danske Skove” på DR og ”Det ukendte Nordjylland” på TV2 Nord var flagskibe gennem flere år. Alt sammen for at fortælle om unikke steder, gemte og glemte lokaliteter og sætte fokus på en lang række personligheder med hver sin historie at fortælle.

Helge Qvistorff er især kendt i Himmerland, og hans bøger står på rigtigt mange reoler hos hans trofaste læsere gennem årene, siden hans første bogudgivelse tilbage midt i 1980’erne. I efteråret 2019 udgav Helge Qvistorff sin sidste bog – Den Store Bog om Lindenborg Å, i samarbejde med sin gode ven og medforfatter Helge Søgaard. Denne bogudgivelse var dels opfyldelsen af Qvistorffs store ønske om at skrive en historisk og kulturel rejse langs Himmerlands vigtigste vandvej, og dels markerede samarbejdet, at stafetten som lokalhistoriker og forfatter nu er givet videre. Sidstnævnte er for tiden ved at lægge sidste hånd på en omfattende biografi om Qvistorff.

- Der er tale om en meget spændende beretning, som kommer vidt omkring, men som også har været en kæmpe opgave at skrive, for der er så meget at berette om i Qvistorffs imponerende liv. Den mand har jo været vidt omkring, lyder det fra Helge Søgaard.

Helge Qvistorff har rundet 82 år og kan se tilbage på et imponerende livsforløb med utallige oplevelser. Først barndommen i København, hvor hans far var en berømt marinemaler, efterfulgt af en imponerende karriere inden for hotel- og restaurationsfaget i Danmark, Schweiz og England. Som direktør på den navnkundige Rold StorKro, og senere på Hotel Rebild Park i Skørping, grundlagde han en dybtfølt og ægte interesse for Rold Skov og Himmerland, hvilket blev grundlaget for et vidtrækkende og betydeligt forfatterskab.

- Få har som Helge Qvistorff fortjent at få udgivet sin biografi. Der er på mange måder tale om en ”nødvendig” udgivelse for at fastholde historien om en helt usædvanlig personlighed, der har betydet så meget for Himmerland, fastslår Helge Søgaard.

Bogen udkommer den 20. november i år.