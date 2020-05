Nordjysk forskning skal give bedre ilt til Covid-19 patienter

NORDJYLLAND: Et nyt forskningsprojekt fra Aalborg Universitetshospital skal sikre, at patienter med Covid-19 får den bedst mulige iltbehandling.

Projektet, som netop har fået fem millioner kroner i støtte fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, skal afsøge den hårfine balance mellem for lidt og for meget ilt til kritisk syge coronapatienter i respirator.

Iltbehandling i respirator

Mange af de hårdest ramte coronapatienter får netop under deres hospitalsindlæggelse brug for iltbehandling i en respirator, idet sygdommen har sat deres normale lungefunktion ud af spillet.

- Men sygdommen er så ny, at ingen kender det optimale iltniveau i behandlingen af de mest kritisk syge Covid-19 patienter.

Det er en hårfin balance mellem for lidt og for meget, når det handler om iltbehandling til kritisk syge patienter, hvor der skal gives tilstrækkelig ilt til at sikre kroppens funktion og samtidig undgå skade af lungevævet, fortæller overlæge og professor i anæstesi- og intensivmedicin Bodil Steen Rasmussen fra Aalborg Universitetshospital.

Ved akut lungesvigt

- Data fra Wuhan i Kina (hvorfra corona formentlig spredte sig til menneske, red.) viser, at Covid-19 patienter med akut lungesvigt har en hyperinflammatorisk tilstand i lungevævet og en potentielt øget følsomhed for iltbehandling.

- Da en optimal dosering af ilt er afgørende for både overlevelse med så få komplikationer efterfølgende som muligt, har vi brug for at vide mere om, hvordan vi bedst behandler disse patienter.

- Vi kan ikke nødvendigvis overføre erfaringerne fra, hvordan vi behandler andre lungesvigtspatienter, uddyber Bodil Steen Rasmussen.

Hun er ved at færdiggøre verdens største studie af iltbehandling til intensive patienter med akut lungesvigt.

Ikke af med virus foreløbig

Næsten 3000 patienter fra syv lande og 35 intensivafdelinger deltager i et forsøg, der afdækker udfaldet ved behandling med forskellige iltmængder.

Det nye forskningsprojekt bliver en forlængelse, og det betyder, at forskerne hurtigt kan begynde at indsamle data.

- Det er en stor fordel, at vi allerede har et setup.

- Derved kan vi hurtigt komme hurtigt i gang med projektet af Covid-19 patienter på intensivafdeling.

I studiet skal vi bruge data fra 800 Covid-19 patienter, forklarer Bodil Steen Rasmussen.

Hun forventer, at resultaterne af studiet kan være klar om et halvt til et helt år.

- Desværre tyder ikke noget der tyder på, at vi slipper af med coronavirus inden for en overskuelig fremtid.

Derfor er det også så afgørende, at den eneste behandling vi for nuværende har til de hårdest ramte patienter - nemlig iltbehandlingen - virker så godt som muligt, pointerer Bodil Steen Rasmussen.