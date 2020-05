Nørager Friplejehjem fik sin forstander

NØRAGER: 44-årige Susan Lundgren Hansen bliver den første forstander for Nørager Friplejehjem, der åbner fuldt ud til november.

Hjemmet opføres af Danske Diakonhjem i Jernbanegade.

Susan Lundgren Hansen er uddannet som socialrådgiver, diakon og i offentlig ledelse.

Hun har blandt andet arbejdet som socialrådgiver i kriminalforsorgen og ført tilsyn med plejefamilier.

Hun kommer fra et job som funktionsleder på et botilbud i Region Midtjylland.

Sideløbende tager hun to lederuddannelser.

Bor tæt på arbejdsplads

Fra at være leder på et regionalt specialområde skal Susan Lundgren Hansen nu stå i spidsen for et friplejehjem med 40 beboere og omtrent samme antal medarbejdere.

Utvivlsomt et travlt job, men til gengæld meget kort fra hjemmet.

Sammen med sine børn bor Susan Lundgren Hansen kun tre kilometer derfra på et lille husmandssted, der har været i familiens eje i fire generationer.

- Da jeg så, at plejehjemmet skulle bygges, blev jeg glad og tænkte, at det ville være et drømmejob for mig.

- Jeg føler mig taknemmelig og velsignet over, at jeg nu er valgt som forstanderinde for Nørager Friplejehjem, siger Susan Lundgren Hansen til Nordjyske Stiftstidende.

Ældrecentret

For over et år siden aftalte Rebild Kommune og Danske Diakonhjem, at alle nuværende ansatte på Nørager Ældrecenter får mulighed for at komme til jobsamtale på friplejehjemmet, hvis de har lyst.

Ligeledes sikres de nuværende beboere på ældrecentret en plads på friplejehjemmet, hvis de gerne vil det.

- Jeg har et ønske om, at Nørager Friplejehjem bliver et sted, hvor vi laver aktiviteter med de borgere, der bor der og med input fra deres pårørende, siger Susanne Lundgren Hansen til Nordjyske Stiftstidende.