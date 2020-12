Nizzebande skabte julestemning

Juleforberedelserne har det svært i disse tider, men heldigvis kom Nizzebanden forbi Støvring i lørdags og spredte masser af juleglæde.

Nizzebanden er et usædvanligt street- og livenisseband, der gennem mange år har optrådt og skabt julestemning og juleglæde ved utallige lejligheder, og nu var turen altså kommet til Støvring.

- Julelysene pynter smukt i byen og især i Jernbanegade, men det har været svært at lave mange af de juleaktiviteter, som vi plejer at gennemføre for at skabe maximal julestemning i byen, siger direktør Lisa Kjær fra Spar Nord Bank. Hun er også formand for Støvring Handel og Erhverv, som i år har været nødt til at tænke utraditionelt i forhold til juleaktiviteter.

- Vi må jo ikke gennemføre aktiviteter, som samler folk i grupper, og eksempelvis har den årlige julekørsel med hestevogn eller julekorets sang fra scenen altid været et hit, der har samlet mange mennesker, fremhæver Lisa Kjær.

- Men det går ikke i år, ligesom julemandens ankomst og gløgg og æbleskiver også er aflyst, da det tidligere år har samlet 2-300 mennesker.

Derfor fik Støvring Handel og Erhverv idéen om at tilkalde Nizzebanden med lidt økonomisk hjælp fra Spar Nord Fonden.

Nizzebanden, der er udklædt som en snemand, et juletræ, et julehjerte og et rensdyr, har eksisteret i 15 år og spiller til alle slags julearrangementer. Crazy musikalsk julestreetparade med højt humør og god musik fremført af en gruppe konservatorieuddannede musikere, der byder på hele repertoiret af julemusik fra ”Rudolf med den Røde Tud” til ”Last Christmas”. Julemelodier, som alle kan nynne med på, og som i den grad satte Jernbanegade og Bytorvet i Støvring på den anden ende.

- Hele idéen med deres optræden var, at de pludseligt popper op i en forretning eller midt på gaden og spiller på livet løs. Dermed undgik vi store forsamlinger, for efter et par numre et sted, dukkede de op et helt andet sted med julemusik og sjov i gaden, supplerer formanden for bankrådet i Spar Nord Bank, Helle Jørgensen, som straks var med på at støtte initiativet, da muligheden dukkede op.

- Det var en helt anderledes juleoplevelse med en masse stemning og overraskelse, og jeg er sikker på, at dette utraditionelle juletiltag blev godt modtaget i byen, fastslår Helle Jørgensen.

Det bakkes op af Uffe Guldborg fra Wagner, som lagde lokaler til Nizzebandens omklædning, inden løjerne startede. Han understreger vigtigheden af at sætte gang i julestemningen i Støvring, og syntes, at det var en super god idé, der gav rigtigt mange handlende i Støvring en god oplevelse mange steder i byen.

Udover Nizzebandens besøg i byen er Støvring Handel og Erhverv også gået andre nye veje i år. Eksempelvis har man opfordret børn til at lave hjemmelavet julepynt og indlevere det i de forretninger, hvor der hænger en fin sprællemand i vinduet. Som tak får børnene naturligvis et stykke indpakket juleslik. De voksne har mulighed for at indlevere navn og telefonnummer, hvorefter de deltager i en lodtrækning hver uge om en ekstra julegave til en værdi af kr. 500.

- På den måde forsøger vi at indtænke julehandel i byens butikker på en mere individuel måde, uden at folk forsamles. Vi må jo gøre alt, hvad vi kan for at skabe julehygge under de omstændigheder, som vi alle er underlagt for tiden, slutter Lisa Kjær.