Nisser reparerer Lisas julehumør

SIEM: Søndag 25. november kl. 14 åbnes dørene i Siem Forsamlingshus for det traditionsrige nissespil, som opføres af børnene fra byen. I år er der otte unge mennesker på scenen, og Maria Ohrt-Nissen har skrevet og instrueret stykket ”Et Jule-eventyr”.

Det handler om, at Lisas forældre skal skilles, og hun og moderen skal flytte. Lisa skal derfor skifte skole, men hun er bange for, at de andre børn ikke vil lege med hende. Hendes morfar er lige død, så alting er rigtig øv.

Hun ”støder på” nisserne i skoven, og de kan se, at hun er ked af det, og at de må gribe ind for at få hende i godt humør igen. De inviterer hende derfor på et juleeventyr.

De besøger julemandens julegaveværksted, hvor nisserne forsøger at blive enige om, hvordan pakkerne skal pakkes, de besøger julemandens bageværksted, hvor man ikke må spise vaniljekransenes huller, og de besøger julemandens julestue, hvor der ligger mange pakker til Lisa under juletræet.

Der er dog intet, der kan bringe Lisa i godt humør, selvom hun møder en julemand, der ligner hendes morfar.

Først da hun møder de søde nye skolekammerater i skoven, bliver hun glad igen, og så skal der spises vaniljekranse. Med eller uden huller.

De medvirkende er: Anna Puggaard, Erik Puggaard, Selma Strand Kudajewski, Petra Strand Kudajewski, Majah Poulstrup Munch, Elisa Due Stiil Bach, Sera Hejlesen og Natascha Brosbøl.

Efter forestillingen er der kaffe og kagebord, som bliver fremstillet af ”nissernes” forældre. Under kaffen bliver der solgt amerikansk lotteri, hvor gevinsterne som oftest er skænket af lokale borgere. Bestyrelsen i forsamlingshuset tager meget gerne imod donationer.

Til sidst er der andespil om 10 ænder, hvorefter gevinsterne i det amerikanske lotteri bliver udtrukket.

Fredag 23. november er der i øvrigt generalforsamling i forsamlingshuset, hvor der bagefter serveres luksusmørbradgryde med tilbehør og ris a la mande.