Nedtælling til sjove dage med Arden Træskulptur Festival

ARDEN: Tre dage med træ, musik og natur venter lige om hjørnet, når Arden Træskulptur Festival sættes i værk i Kristi himmelfarts ferien torsdag 30. maj, fredag 31. maj samt lørdag 1. juni.

Det foregår på Arden Naturlegeplads, som det var tilfældet samme tid i fjor.

I år har arrangørerne dog skruet en tand op for ambitioner og aktiviteter, men udgangspunktet vil være det samme.

Tre trækunstnere

Nemlig at de tre trækunstnere - Niels Ejner Petersen, Peter Hausgaard Gregersen og Dorthe Hedensted Lund - laver skulpturer i træ på naturlegepladsen.

Temaet for deres kunstværker er ”Jernbanen”, som i år fejrer 150-års jubilæum i Arden.

De tre skulpturer vil derfor umiskendeligt skildre: en togfører med fløjte, en rejsende med kuffert og en rejsende med et barn.

Frank Damborg fik ideen

Idéen til festivalen fik - selvfølgelig - Frank Damborg fra Arden Dyrepark.

- For nogle år siden arvede vi i dyreparken nogle penge fra Knud Børge Sørensen, søn af Møllebygger Sørensen og i Arden bare kendt som ”KB”.

Han var rigtig glad for skulpturer, så da jeg på et tidspunkt besøgte Blokhus Sandskulpturfestival, fik jeg ideen til, at Arden også måtte have en festival, men med træskulpturer.

Og med Knud Børges passion for skulpturer, var det en god måde, at bruge pengene på.

Og da festivalen jo fik en rigtig god start sidste år, glæder det mig, at vi kan gentage den i år, siger Frank Damborg.

Motorsave og mægtig hygge

Under festivalen på naturlegepladsen står de tre kunstnere med hver deres motorsave og arbejder på skulpturerne i løbet af de tre dage.

Samtidig bydes på en række hyggelige aktiviteter for hele familien.

- Vi skruer op for aktiviteterne, idet blandt andet spejderne sælger mad og drikke, fortæller Niels Lynggaard fra arbejdsgruppen.

Du kan indtage morgenkaffe og rundstykker, der kommer en skærsliber, og man vil kunne lave sin egen bue og pil.

- Vi får også besøg af Naturluppen, der vil sætte fuglekasser op, og så planlægger vi en fælles morgenfugletur, og der kommer sikkert flere aktiviteter til.

God økonomisk opbakning

- Vi håber virkelig at gøre de tre dage til en begivenhed for hele familien, hvor man bare kigger forbi, når man har lyst. Der er ingen entre, inviterer Niels Lynggaard.

Finansieringen af festivalen er på plads takket være en håndfuld velvillige sponsorer

Faktisk har sponsorerne givet hele 90.000 kroner, hvorfor finansieringen af 2020-udgaven af festivalen også allerede er på plads.

- Vi håber at gøre det til en tradition i Arden, og vi er superglade for opbakningen fra sponsorerne.

Det er også dejligt, at kunne tilføje endnu en aktivitet til i Arden, som også hænger rigtigt godt sammen med udviklingen af byen under mottoet ”Skoven i byen og byen i skoven”.

- Her hænger det jo rigtigt godt sammen med en træskulpturfestival.

- Hvis nogle skulle have sådan en festival, må det da være Arden, lyder det fra Arne Arildsen, der også er medlem af arbejdsgruppen.

150 året for jernbanen

Vi håber at gøre det til en tradition i Arden, og vi er superglade for opbakningen fra sponsorerne, tilføjer han.

For 150 år siden kom jernbanen mellem Aalborg og Randers hertil, og Arden Stationsby opstod.

Jernbanen blev indviet i 1889, og Arden Træskulptur Festival bliver dermed også startskuddet for markering af jubilæet, som vil blive fulgt op af et omfattende program i resten af året.