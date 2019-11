Nedtælling til julemarked

REBILD: Den første søndag i advent afholdes Rebild Julemarked for 19. gang – lige nu udbyder arrangørerne stadepladser til markedet.

Rebild Julemarked er for mange blevet en dejlig, hyggelig og stemningsfuld juletradition med massevis af boder med mange forskellige slags julenisser, juleengle, julestads og julegaver. Der er lækre brændte mandler, smykker, lys, filtede nisser og mange andre julerier, ligesom man selvfølgelig også kan få det smukkeste juletræ, flot pyntegrønt, fine dekorationer og juleneg til fuglene. Skulle man blive lidt brødflov eller tørstig undervejs er der også mulighed for massevis af lækkerier – både i både eller hos de omkringliggende cafeer og restauranter.

Men intet julemarked uden et varieret udvalg af boder. Så sidder du og sysler med f.eks. hjemmelavet julepynt, smykker, håndstrikkede sweater, huer og sokker, som du gerne vil sælge, så tag en rask beslutning om at være med i år - men skynd dig at melde dig til, for der er som altid rift om pladserne. Prisen for en stadeplads er kr. 175. Har du fået lyst til at være med som stadeholder i år, så send en mail på rebildjulemarked@hotmail.com