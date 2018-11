Nedtælling til en forrygende gangstermusical

SKØRPING: Forberedelserne til årets forestilling hos Alle Tiders Familieteater i Skørping er gået ind i sin afsluttende fase. Forestillingen, der i år hedder ”Manhattans Hemmelighed”, har premiere fredag den 23. november, og lige nu bliver der øvet på livet løs. Rold Skov Bladet kiggede forbi …

Alle Tiders Familieteater har eksisteret siden 2002 som arvtager til det gamle ”Juleteater” i Skørping. Hvert år i november opføres en forestilling, som tidspunktet på året taget i betragtning, ofte har et tvist af jul over sig. Sådan er det imidlertid ikke i år, hvor forestillingen er en hæsblæsende gangstermusical, der er skrevet og instrueret af ægteparret Brian Eriksen Andersen og Benedicte Andersen, der kommer fra Randers. Siden 2011 har de stået for forestillingen hos Alle Tiders Familieteater i Skørping.

- Det er hvert år en kæmpe fornøjelse at komme til Skørping og arbejde med de omtrent 25 børn, der er med i forestillingen. De er både dygtige og engagerede, og så er de gode til at skabe et fantastisk sammenhold, fortæller Brian, der suppleres af Benedicte:

- Mange af børnene har været med i flere år, og man kan virkelig mærke, hvordan de udvikler sig fra år til år. Det gælder både deres evne til at spille skuespil og i deres personlige udvikling. At spille teater giver dem nye venskaber og ikke mindst massevis af selvtillid, som de også kan bruge andre steder i livet, blandt andet i skolen. Det er en stor glæde at følge, fortæller Benedicte.

Det kan to af dette års skuespillere bekræfte, nemlig Lasse Bo Hedehus på 14 år og Emma Alstrup Nielsen på 15 år, der er med i forestillingen for 3. år i træk. I år spiller Lasse kriminalkommissær Brown, en dum skid og mandschauvinist, mens Emma spiller Nadija, en russisk agent.

- Det er fantastisk skægt at spille teater, og så giver det en masse selvtillid, som jeg eksempelvis kan bruge, når jeg skal fremlægge noget i skolen. Man lærer også, at det er ok at lave en fejl, og lære af den, fortæller Lasse, der bakkes op af Emma, som godt nok altid har massevis af sommerfugle i maven, lige inden det går løs.

- Til premiereaftenen har jeg altid en masse nerver, men når vi kommer i gang, går det hurtigt over. Og jeg har også lært at håndtere min nervøsitet. Det er rigtig sjovt at spille teater, og det er også derfor, at jeg har været med i så mange år.

Årets forestilling hedder som før nævnt ”Manhattans Hemmelighed”, og er et up-tempo stykke fyldt med humor og action.

Som navnet antyder, foregår handlingen på Manhattan i New York, hvor der er gangstere, gadebørn, journalister, vagabonder og korrupte politifolk – det hele sat sammen med herlige dialoger, jazzmusik, dans og selvfølgelig lidt skyderier.

- I forhold til tidligere års forestillinger, hvor vi har bevæget os meget i eventyruniverset, er det i år et stykke, hvor mange af børnene spiller voksenroller, så det har også været lidt anderledes for børnene.

- At stykket foregår i en anden tid, har også været spændende for børnene, da det har givet anledning til en masse gode snakke. Blandt andet om hvordan man dengang behandlede kvinder, fortæller Brian.

”Manhattans Hemmelighed” spilles på Kulturstationen i Skørping med premiere den 23. november med yderligere forestillinger den 24. og 25. november. I de to dage inden premieren er der generalprøve og forpremiere, hvor henholdsvis Julemærkehjemmet i Hobro og Karensmindeskolens SFO Søhulen er indbudt som publikum.

Der plejer at været ”run” på salget billetter til forestillingerne, som kan købes via himmerlandsbilletten.dk.