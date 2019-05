Nedtælling til Arden Løbet 2019

ARDEN: Onsdag 15. maj kl. 18.30 afholder løbeklubben TRIM motionsløb i og omkring Rold Skov. Det såkaldte Arden-løb.

Deltagerne vil blive mødt af den nyudsprungne bøgeskov, når de følger en af de tre ruter på 3,5 – 5 – 10,6 km. Det er naturligvis op til deltagerne selv, om de vil tage det som en rask vandretur ud i foråret, eller om de er mere til løb og vil dyste mod andre løbere.

Først og fremmest handler det om at have det sjovt, hygge sig med familien, naboerne, arbejdspladsen eller vennerne fra løbeklubben.

Hvis vejret tillader det, er der mulighed for at sidde på græsset ved siden af mål-området med tæppe og madkurv – både for ”heppere” og deltagere i løbet.

Det koster 60 kr. at deltage - dette inklusive vand, frugt og mulighed for præmie. For unge under 14 år er prisen 30 kr.

Der er præmier i alle grupper. Tilmeldingen foregår på stedet. Grupper på mindst 10 personer kan forhåndstilmelde sig.

Se mere på www.jarl-arden.dk/Trim.