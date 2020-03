Nedlukning rammer 14 nordjyske udstillingssteder

HOBRO: Der kommer ingen vikinger på Fyrkat til påske. Særudstillingen om familien Schumann åbner ikke på Cirkusmuseet i Rold 30. april, og man kommer ikke til at opleve historiske byvandringer i Aalborg de næste mange uger. Som så mange andre virksomheder er Nordjyllands Historiske Museum hårdt ramt af COVID-19-pandemien, og foreløbige beregninger viser, at museet står til at miste op mod 2,5 millioner, når 2020-regnskabet skal gøres op.

Sådan lyder det fra Nordjyllands Historiske Museum.

- Selv hvis corona-krisen topper om små fire uger, så vil der formentlig gå yderligere nogle uger, før vi igen rådes til at åbne dørene, og det er vores umiddelbare vurdering, at der ikke vil være et kundegrundlag før 1. juni, siger museumsdirektør Lars Christian Nørbach.

Han håber på, at kulturlivet kan få hjælp i den svære tid.

- Regeringen har iværksat flere forskellige hjælpepakker, som vi har nærlæst, men indtil videre er der ikke nogen af disse, der kan bruges af museer som vores. Vi er dog også opmærksomme på, at regeringen ikke er færdige med at lave hjælpepakker, så vi håber, der også kommer noget, vi kan bruge.

- Vi ved, at der i næste uge er et forhandlingsmøde mellem stat, kommuner og ODM – Organisationen af Danske Museer. Vi håber, at der her kan skabes grundlag for økonomisk hjælp til museer som vores, siger Lars Christian Nørbach.

Torsdag 12. marts blev Aalborg Historiske Museum, Gråbrødrekloster Museet, Lindholm Høje Museet, Hals Museum og Boldrup Museum lukket, og i samme ombæring meldte man ud, at Vikingecenter Fyrkat ved Hobro ikke som planlagt ville slå dørene op til påske. En række andre museer havde planlagt sæsonstart 1. maj, men den er nu udskudt foreløbigt en måned. Det betyder, at man mister indtægter både i form af entré og i form af salg i museumsbutikkerne. Dertil kommer mistet indkomst på en lang række aflyste byvandringer og rundvisninger – heraf mange, som allerede var udsolgte.

- Vi oplever stor sympati fra de mange gæster, vi har måttet ringe til og aflyse. Mange siger heldigvis, at de vil komme tilbage, når corona-krisen er overstået. Nogle siger endda også, at de ikke vil have refunderet deres billetter, fordi de gerne vil støtte betrængte kulturinstitutioner. Det er rørende, men vi har nu iværksat, at alle får deres billet-penge retur, og så glæder vi os bare til at tage imod gæster igen – forhåbentlig snart, siger Lars Christian Nørbach.